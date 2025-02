Praça será inaugurada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/02/2025 20:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrega nesta quinta-feira, 06 de fevereiro, um espaço revitalizado de esporte e lazer. A Praça Morro da Cruz, no Parque Fluminense, antes abandonada e tomada por lixo, foi totalmente reformada e agora é um ambiente renovado com campo de grama sintética, playground, academia ao ar livre, iluminação em LED, além de paisagismo e arborização.

A pavimentação do entorno foi totalmente revitalizada. A inauguração do novo equipamento será às 19h, com a presença do prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do secretário de Obras, Valber Januário.

Serviço:

Inauguração da Praça Morro da Cruz

End: Rua Japorana, nº 3 – Parque Fluminense

Data: 06/02

Hora: 19h