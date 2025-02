Prefeito Netinho Reis reforça compromisso com conselheiros tutelares - Divulgação

Prefeito Netinho Reis reforça compromisso com conselheiros tutelaresDivulgação

Publicado 06/02/2025 18:17

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, reuniu-se nesta quinta-feira (06/02) com os conselheiros tutelares do município para ouvir demandas da categoria e buscar soluções que garantam melhores condições de trabalho. No auditório da prefeitura, o chefe do Executivo Municipal reforçou seu compromisso com a valorização dos profissionais.



Representando a categoria, a conselheira tutelar do 4º distrito, Marielle Martins, destacou a importância do apoio governamental e comemorou os avanços na cidade. Segundo ela, a atuação dos conselheiros muitas vezes vai além das atribuições formais, exigindo dedicação e comprometimento para garantir a proteção integral das crianças e adolescentes.

“Estamos vivendo um momento de grande emoção. Estou muito feliz em ver o compromisso do prefeito Netinho Reis com o desenvolvimento da cidade, investindo na educação por meio da inauguração de novas creches e escolas. Precisamos de uma rede que funcione de maneira eficiente, e é exatamente isso que está acontecendo em Duque de Caxias”, disse Martins.



A vice-prefeita, Aline do Áureo, ressaltou a relevância do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares e a necessidade de valorização profissional.

“Ao fortalecer essa atuação, estamos reafirmando que não aceitamos nenhum tipo de violência contra crianças e adolescentes. Cada melhoria reflete diretamente na qualidade de atendimento e na garantia dos direitos dessa população. Esse reconhecimento é mais do que merecido e reflete o compromisso do nosso governo”, destacou.



Durante o encontro, o prefeito Netinho Reis reforçou sua dedicação a uma gestão eficiente e inovadora, voltada para melhorias estruturais e valorização dos profissionais.

“É uma grande satisfação estar aqui com vocês, que desempenham um trabalho essencial na cidade. Nosso compromisso é garantir avanços concretos e proporcionar conquistas tão almejadas pela categoria”, afirmou o prefeito.