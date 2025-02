Vereadores de Caxias participam da primeira sessão plenária do ano - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 05/02/2025 22:23

Duque de Caxias - A primeira sessão plenária da 20ª Legislatura da Câmara de Duque de Caxias aconteceu no plenário Vilson Campos Macedo. O presidente Claudio Thomaz (PRD) iniciou a sessão, solicitando à primeira secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira (MDB), que fizesse a leitura do Expediente do Dia.



A vereadora leu o ofício do gabinete do prefeito Netinho Reis (MDB) comunicando ao presidente da Câmara que o vereador Eduardo Moreira (MDB) foi o indicado para exercer o cargo de líder do governo. Delza também leu uma mensagem do prefeito para a abertura dos trabalhos do Legislativo parabenizando os edis, ressaltando os trabalhos feitos e a continuidade dos mesmos no município com a atual gestão.

Em seguida, a vereadora Delza de Oliveira fez a leitura das indicações solicitando obras e serviços à prefeitura, das atas dos conselhos municipais e dos processos comunicando os afastamentos dos vereadores Serginho (MDB), Sandro Lelis (MDB), Giorgio Monteiro (PP) e Junior Uios (MDB) para exercerem as funções de secretários municipais. Também foi lido o Projeto de Resolução, de iniciativa da Mesa Diretora, modificando artigo do Regimento Interno.



Manifestações



Na primeira sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias, em 2025, as manifestações na tribuna foram marcadas por expectativas dos vereadores para com os seus mandatos e com o desenvolvimento do município.



Manifestações

Na primeira sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias, em 2025, as manifestações na tribuna foram marcadas por expectativas dos vereadores para com os seus mandatos e com o desenvolvimento do município.

Manifestaram-se na tribuna, os seguintes vereadores: Dr. Maurício (PRD), Delza de Oliveira (MDB), Chiquinho Caipira (SD), Alex Freitas (Republicanos), Juliana do Táxi (PL), Leone (MDB), Moisés Neguinho (PP), Wendell (SD), Andreia Zito (PV) Leandro Guimarães (MDB), Beto Gabriel (SD), Marquinho Dentista (MDB), Serginho do Pilar (MDB), Michele Tavares (PDT), Leandro Enfermeiro (PRD), Junior Reis (MDB), Carlinhos da Barreira (União Brasil), Catiti (PDT), Vitinho Grandão (PL), Eduardo Moreira (MDB) e Claudio Thomaz (PRD).

Em todos os discursos, os vereadores reiteraram o compromisso com os duquecaxienses. A maioria deles fez questão de enaltecer as conquistas do município nos últimos oito anos e as ações do atual prefeito, Netinho Reis que, segundo eles, em menos de 30 dias de governo, já vem trazendo melhorias para a população, principalmente, na saúde, educação e infraestrutura. Os vereadores também comentaram sobre a formação das comissões permanentes da Casa e reforçaram que vão desenvolver um trabalho conjunto pautado na ética, responsabilidade, transparência e muito diálogo.



Os nomes dos deputados federais Marcos Tavares (PDT), Gutemberg Reis (MDB) e Áureo Ribeiro (SD), do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e do ex-prefeito e atual secretário de Estado dos Transportes, Washington Reis (MDB), foram bastante citados. Os vereadores agradeceram o desempenho dos parlamentares, principalmente, no envio de recursos para o município.



Finalizando a sessão, o presidente Claudio Thomaz agradeceu o apoio dos demais vereadores e os incentivou a fazer uma legislatura focada no trabalho e na melhoria da qualidade de vida da população. Ele colocou-se à disposição dos edis e dos servidores da Câmara para uma administração participativa.



"Tenho certeza e já estou vendo, em 30 dias, a competência que o Netinho Reis tem para governar a nossa cidade".

“Tenho certeza e já estou vendo, em 30 dias, a competência que o Netinho Reis tem para governar a nossa cidade”.