Torre de segurança em Duque de Caxias passa pelo primeiro testeDivulgação

Publicado 05/02/2025 22:19

Duque de Caxias - Entre o momento no qual o fogo foi avistado e a chegada do Corpo de Bombeiros, passaram-se 15 minutos. De acordo com informações do diretor operacional do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), Diego Berg, o fogo foi avistado às 10h47 e em seguida o Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais foram avisados. Os guardas chegaram às 10h54 e os bombeiros às 11h02. A rapidez no atendimento evitou que o fogo se propagasse. A equipe da Guarda Municipal isolou o local, na rua Marechal Deodoro, 50 metros distante de onde a Torre está instalada, na Praça Roberto Silveira, no bairro 25 de Agosto, e logo depois os bombeiros chegaram, iniciando o combate ao incêndio.

A Torre de Segurança conta com seis câmeras e um botão que serve para a população acionar os agentes que trabalham no CISPBAF em caso de emergência. A Torre é mais um equipamento que auxilia as forças de segurança do município.

A segurança da população é uma preocupação do prefeito Netinho Reis, que trabalha para melhorar a vida dos duque-caxienses e é mais uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que contribui para o bem-estar da população da cidade. Caso o equipamento seja aprovado, o uso será ampliado e uma série de torres será instalada nas ruas e bairros de Duque de Caxias.