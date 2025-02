Alunos do Colégio da PM em Caxias iniciam ano letivo - Divulgação

Alunos do Colégio da PM em Caxias iniciam ano letivoDivulgação

Publicado 05/02/2025 22:11

Duque de Caxias - O início do ano letivo no III Colégio da Polícia Militar, campus Duque de Caxias, foi marcado por entusiasmo, expectativas e o desejo dos alunos de construir um futuro acadêmico de sucesso. Com uma rotina disciplinada e focada no aprendizado, os estudantes demonstram comprometimento com os estudos e buscam alcançar grandes conquistas.



A comandante do III CPM/ERJ, tenente-coronel Nádia Luana Cardoso, enfatiza a missão da instituição na formação dos alunos e no incentivo à excelência acadêmica.

“Nosso compromisso é orientar os estudantes e construir, junto com eles, um caminho de conhecimento. Acreditamos que, com disciplina, dedicação e apoio pedagógico, cada aluno pode alcançar seus objetivos e transformar sua realidade por meio da educação”, destacou.



Entre os destaques acadêmicos, Victor Hugo Viana Monteiro, aluno do 9º ano, já coleciona importantes conquistas. Medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e homenageado com uma menção honrosa, foi selecionado para um curso no renomado Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), na Urca. Determinado, o estudante vê essa oportunidade como um passo essencial para sua futura graduação.

“Com muita dedicação, pretendo incrementar meu currículo e conquistar uma vaga no IMPA”, afirmou.



O sucesso de Victor Hugo tem inspirado outros alunos, como Théo Pereira dos Santos Silva, também do 9º Ano. Motivado pelo exemplo dos colegas e pelo incentivo dos professores, ele decidiu seguir o mesmo caminho.

“Tive as portas abertas pelo colégio por meio da orientação dos professores. Estou me preparando para participar da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e estudando cada vez mais para alcançar meus objetivos”, contou o jovem, morador de Bonsucesso.