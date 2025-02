CRAS e CREAS em Duque de Caxias - Divulgação

CRAS e CREAS em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/02/2025 18:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que a população da cidade conta com uma importante rede de assistência social voltada para a proteção e o suporte de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) são equipamentos públicos essenciais para garantir direitos e oferecer suporte àqueles que enfrentam dificuldades sociais e econômicas.



O CRAS atua na prevenção de situações de risco, promovendo a inclusão social e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. Entre os serviços oferecidos, estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) , que acompanha e orienta as famílias; o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltado para diferentes faixas etárias; além de informações sobre benefícios socioassistenciais e acesso a programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) .



Já o CREAS tem um papel essencial no atendimento especializado a indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados. Entre os serviços prestados, estão o apoio psicossocial, a orientação às vítimas de discriminação, de exploração sexual e de trabalho infantil, além do atendimento a pessoas em situação de negligência, abandono ou ameaças. O CREAS também desenvolve ações externas para adolescentes em conflito com a lei.



De acordo com o secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius de Moraes Guimarães (Boquinha), é fundamental que a população saiba que pode contar com os serviços.

“O CRAS e o CREAS estão à disposição para acolher e orientar aqueles que precisam de suporte. Se a própria pessoa ou alguém de sua família está passando por dificuldades sociais específicas de direitos ou precisando de apoio para acesso a benefícios, dirija-se a uma unidade mais próxima. Nossa missão é garantir que nenhum cidadão fique desamparado”, explicou o gestor da Pasta.



Os interessados podem buscar atendimento diretamente nos CRAS e CREAS do município, das 8h às 17h, nos seguintes endereços:



CRAS Maria José Carrilho Moreira Tel.: 2671-5668

Endereço: Rua Pinto Lira, s/nº



CRAS Beira Mar Tel.: 97907-0937

Endereço: Rua Francisco Alves



CRAS Jardim Gramacho Tel.: 3669-2550

Endereço: Avenida Pistoia, s/nº



CRAS Pilar Tel.: 97906-9431

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, Lt 10 Qd 46



CRAS Centenário Tel.: 97906-9431

Endereço: Rua Manoel Vieira, s/nº Centenário



CRAS CCI – Waldir de Souza Moreira Filho

Endereço: Rua manoel Vieira, s/nº Centenário



CRAS Jardim primavera Tel.: 96541-6992

Endereço: Avenida Marquês de Baependi, s/nº



CRAS Figueira Tel.: 97907-1121

Endereço: Avenida Washington Luís, s/nº



CRAS Vila Maria Helena Tel.: 2776-8440

Endereço: Rua Antenor Rezende, 100



CRAS Parada Morabi Tel.: 2777-7155

Endereço: Avenida Vitória, s/nº



CRAS Imbariê Tel.: 96573-9222

Endereço: Rua Goindira, nº 54



CRAS Xerém Tel.: 2679-1693

Endereço: Avenida Nóbrega Ribeiro, 15





CRAS Gramacho – Sebastiana de Moraes Guimarães

Endereço: Avenida Leonel de Moura Brizola, nº 2327



CRAS Parada Angélica

Endereço: Avenida Coronel Sisson, s/nº Lt 1,2,3 Qd 2 – Parada Angélica



CREAS Centenário Tel.: 2771-2879

Endereço: Rua Manoel Vieira s/nº - Centenário

Horário de funcionamento: 8h às 17h



CREAS Figueira Tel.: 99306-9798

Endereço: Rodovia Washington Luís, KM 109, Figueira.

Horário de funcionamento: 8h às 17h



CREAS Vila Maria Helena Tel.: 21 97670-1030 21 2773-2342

Endereço: Rua Antenor Resende, nº 100, Vila Maria Helena.

Horário de funcionamento: 8h às 17h.