Duque de Caxias - Na noite de 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal, enquanto as famílias se reuniam para compartilhar momentos de alegria e confraternização, uma família do município de Belford Roxo vivia o sofrimento da violência urbana. Ao trafegar pela Rodovia Washington Luiz, no município de Duque de Caxias, o carro da família da jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi alvejado por tiros, que atingiram a jovem na região do crânio. Socorrida por policiais militares, Juliana foi encaminhada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPM), administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias.

Jovem baleada na cabeça recebe alta do Hospital de Saracuruna Divulgação

Ao dar entrada na unidade municipal, a paciente foi intubada e encaminhada imediatamente para o centro cirúrgico, onde passou por uma esquirulectomia – procedimento realizado em casos de fratura de crânio com depressão óssea – pela equipe de neurocirurgia da unidade. Após o procedimento, a paciente foi encaminhada para o CTI, onde passou 25 dias intubada e mantendo um quadro gravíssimo. Com o acompanhamento permanente do serviço de neurocirurgia, em conjunto com a equipe multidisciplinar, a paciente começou a evoluir, apresentando boa resposta ao tratamento instituído. No dia 25 de fevereiro, Juliana foi transferida para a enfermaria, apresentando bom estado geral e clínico; interagindo bem e se comunicando com equipe médica e com familiares.Logo que foi transferida para a enfermaria, Juliana compartilhou de um momento de muita emoção, com a visita dos três policiais militares que prestaram os primeiros socorros e o seu encaminhamento imediato para o HMAPN. A ação rápida dos policiais militares foi fundamental para salvar sua vida. A visita dos sargentos Carlos e Fernandes, e do cabo Leite, foi acompanhada pelo secretário de Estado da Polícia Militar e comandante geral, cel. Marcelo Menezes.E o grande dia chegou! Após 45 dias de internação, Juliana recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (06/02), com orientação de seguir com acompanhamento ambulatorial no próprio. A alta da paciente foi muito celebrada, com a presença de funcionários, equipe médica, veículos de imprensa e por seus familiares. O diretor geral do HMAPN, Dr. Thiago Resende, deu uma declaração emocionada sobre a jornada de internação e recuperação da paciente: