Vereadores de Caxias querem audiência pública com a empresa Águas do Rio - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias querem audiência pública com a empresa Águas do RioArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 07/02/2025 20:16

Duque de Caxias - A prestação de serviços pela empresa Águas do Rio, em Duque de Caxias, foi um dos assuntos abordados na tribuna da sessão plenária de 06/02. Há reclamações constantes da população quanto à faltas d’água, a cobrança da taxa de esgoto, mesmo sem ter o tratamento, além da cobrança pela ampliação da tarifa social.



Dr. Maurício (PRD) apontou que a empresa tem sido negligente com os consumidores e com o município e, por isso, apresentou a proposta da realização de uma nova audiência pública na Câmara.

“Se existem problemas que não podem ser mais ignorados são: a falta de água e as tarifas abusivas cobradas pela Águas do Rio”.



Os vereadores Catiti (PDT) e Delza de Oliveira (MDB) reforçaram que os consumidores ainda não veem os benefícios prometidos pela Águas do Rio.

“A população não aguenta mais passar por essa humilhação, pelo mau atendimento da empresa”, enfatizou Catiti. “Não temos o tratamento de esgoto. Além disso, quando alguém vai pedir um caminhão pipa, a empresa cobra”, salientou Delza.



Vitinho Grandão (PL) lembrou que, na legislatura passada, fez um anteprojeto ao Executivo para que tornasse o bairro São Bento como Zona Especial de Interesse Social.

“Nós conseguimos esta publicação e, com isso, a empresa Águas do Rio é obrigada a cobrar apenas a tarifa social de todos os moradores do São Bento”. Entretanto, ele diz estar recebendo denúncias do não cumprimento da Lei. “A Águas do Rio insiste em não querer respeitar a lei fazendo com que milhares de família do São Bento paguem mais de mil reais na conta de água e de esgoto, que não tem tratamento”.



A falta d’água está por todos os bairros de Duque de Caxias. A vereadora Juliana do Táxi (PL) questionou a situação no Parque Beira Mar.

“Nós que vivemos, em Duque de Caxias, sempre sofremos com a falta d’água, mas com a Águas do Rio, estamos sendo enterrados na cidade. Vila Operária, Parque Duque, Beira Mar ... são obras que não saem do papel, manobras que são trocadas do dia para a noite e os moradores ficam 40 dias sem água”.



Segurança pública



A vereadora Andreia Zito falou sobre a segurança pública. Ela apresentou dados alarmantes do Instituto de Segurança Pública, sobre os índices de crimes, ocorridos no mês de janeiro, em Duque de Caxias. “Esses dados não apenas geram insegurança, mas também prejudica a qualidade de vida do cidadão e o desenvolvimento econômico da nossa cidade”. Andreia solicitou a realização de audiência pública com autoridades da segurança e justiça a fim de buscar soluções para conter a criminalidade no município.



Realizações do Executivo



A continuidade das ações do Executivo foi destaque na maioria das manifestações na tribuna. Alex Freitas ressaltou que a cidade, nos últimos oito anos, deu um salto para o progresso. Alex Freitas ainda justificou algumas falas na tribuna referentes ao corte na folha de pagamento.

“Esse governo teve que cortar na carne, sim. Para fazer uma gestão eficiente, significa também reduzir os custos, reduzir a folha. O governo tem o compromisso com o calendário de pagamento, com os concursos públicos. A Caxias Service já vai ser a solução para acabar com os contratos caríssimos com a terceirização. É dessa forma que a cidade tem avançado”.



O vereador Marquinho Dentista (MDB) comentou sobre a saúde.

“Tenho acompanhado os trabalhos realizados pelos profissionais dos nossos hospitais. É impressionante ver o compromisso que eles têm com a população de Duque de Caxias e dos municípios vizinhos”. Também citou suas indicações ao governo municipal para a UBS na região da Covanca e Parque Lafaiete, da Fundec no bairro Periquito, o projeto de desfavelização e a construção de uma UBS na Vila Ideal.



Andreia Zito e Leandro Enfermeiro comentaram sobre o tratamento oferecido à jovem Juliana Leite Rangel, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Ela foi baleada na noite de natal e recebeu alta na quinta-feira (06).

“Todos os profissionais foram muito importantes na recuperação da paciente”, disse Leandro Enfermeiro, parabenizando também os servidores da Saúde dos demais hospitais do município.



Em seguida, a vereadora Naná (PL) reafirmou o seu compromisso com a população e deixou uma mensagem para o prefeito Netinho Reis (MDB).

“Os vereadores estão com você para que possamos lutar, trabalhar e representar os duquecaxienses”.



Já o vereador Chiquinho Caipira (Solidariedade) questionou a atuação do atual governo e alertou que vai buscar esclarecimentos sobre as demissões por justa causa na Fundec.

“Vou fiscalizar. Estou com os nomes de todos funcionários da Fundec que foram mandados embora, num período de três meses, por justa causa”.



Transporte



A precariedade do transporte público, em Duque de Caxias, voltou a ser debatida na sessão plenária com a vereadora Juliana do Táxi, que apontou a inexistência do serviço em diversos bairros.

“Peço à Comissão de Transporte faça uma ação cobrando as empresas de ônibus. Se elas têm prejuízos, entreguem as concessões”.



A vereadora solicitou a ampliação das rotas do ônibus Tarifa Zero.

“Estou muito preocupada. Na região do Parque Duque tem alunos que estudam no Parque Felicidade, mas não tem ônibus que ligue os bairros. Se não tem ônibus a população vai ficar sem estudar?”



Ainda na sessão plenária de 06/02



O presidente da Câmara, Cláudio Thomaz (PRD) solicitou à primeira secretária, vereadora Delza de Oliveira que fizesse a leitura do Expediente do Dia, composto de indicações e ofícios. Também foi lida uma mensagem do Executivo, com o projeto alterando a Lei nº 2475/2012 que trata da instituição, estrutura, funcionamento e processo de escolha dos conselheiros tutelares.



A mensagem gerou discussão nas manifestações dos vereadores Alex Freitas e Vitinho Grandão que veem a necessidade de esclarecimentos por parte do Executivo para que a proposta seja votada. Eles também reiteraram reajustes para todos os servidores municipais .



O vereador e líder de governo, Eduardo Moreira comentou a postura do Executivo quanto ao projeto. “Enquanto eu estiver líder de governo, todas as matérias vindas do Executivo, têm que ser bem discutidas na Câmara. Compete a esta Casa, nas suas comissões, emitir os seus pareceres e até convocar aqui o secretário para apresentar a fonte de custeio, a Comissão de Gestão de Pessoas e de que maneira vai encaixar no orçamento”, enfatizou ele, enaltecendo a posição do Legislativo em levar dignidade e respeito aos servidores.