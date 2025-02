Agentes cumprem mandados durante operação contra roubo de carga e veículos na Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Agentes cumprem mandados durante operação contra roubo de carga e veículos na MaréReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 07/02/2025 19:56

Duque de Caxias - O estudo “Panorama do roubo de carga no Rio de Janeiro”, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), aponta que o roubo de carga causou prejuízo direto de aproximadamente R$ 325 milhões em território fluminense em 2024. A Firjan também ressalta que foram 3.438 registros desse tipo de crime ao longo do ano - o que representa aumento das ocorrências após seis anos de quedas consecutivas.



O estudo sinaliza que 99% dos roubos de cargas no estado do Rio de Janeiro foram na Região Metropolitana. A maioria dos casos acontece nas proximidades das áreas que cortam as principais rodovias fluminenses (BR-040 – Rodovia Washington Luís, BR-101 – Avenida Brasil e Rio-Espírito Santo, BR-116 – Rodovia Presidente Dutra e BR-493 – Arco Metropolitano) e estão próximas a importantes espaços industriais. A região do entorno da BR-040 apresentou um aumento de 14% no número de ocorrências.



O presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone, destaca um ponto do estudo que mostra que as áreas com maior concentração de casos, estão localizadas em região de grande interesse logístico, devido à proximidade com as principais rodovias do estado, portos, aeroportos e uma área industrial diversificada.

“É uma área de grande influência para a economia do estado e esse cenário impacta diretamente na atividade industrial e consequentemente, na sociedade de forma geral. É cada vez mais urgente a aplicação de medidas que intensifiquem as ações de vigilância e policiamento ostensivo, além de fortalecer os agentes da Segurança Pública com tecnologia e investimentos para asfixiar os receptadores e quem comercializa os produtos roubados”, comenta Roberto Leverone, que está à frente grupo de trabalho para estudar medidas que contribuam para coibir esse tipo de crime no estado.



As áreas que concentram a maior parte dos casos estão localizadas nas CISP 60 - Campos Elíseos (350 casos), 59 – Duque de Caxias (308 casos), 21 – Bonsucesso (305 casos), 38 – Brás de Pina (222 casos), 54 – Belford Roxo (179 casos), 64– São João de Meriti (166 casos), 27 – Vicente de Carvalho (144 casos) e 31 – Anchieta (131 casos).



Além das áreas de Campos Elíseos, Duque de Caxias e Bonsucesso, que são as que apresentam o maior número de registros, também chamam a atenção as áreas do entorno de Vicente de Carvalho e Anchieta. Nestas, o número de roubo de carga mais que dobrou em 2024. As áreas localizadas nas CISP 27 e 31 passaram a figurar entre as de maior risco de ocorrência, com aumentos de 136% (83 casos) e 111% (69 casos), respectivamente, em relação a 2023.



Condições de segurança afetam investimentos no estado



O gerente de Infraestrutura da Firjan, Isaque Ouverney, acrescenta que, além da perda direta, as empresas têm o custo indireto com a contratação de segurança privada e seguros. Pontua, ainda, que dois em cada três empresários afirmam que as decisões de investimentos são afetadas pelas condições da segurança no estado, de acordo com pesquisa feita pela federação.



“As ações integradas das forças de segurança precisam ser intensificadas para o combate ao roubo de carga. Além disso, os municípios precisam adotar medidas contra o mercado ilegal de produtos. Essas ações conjuntas são de extrema importância para o desenvolvimento econômico das cidades e do estado”, diz Ouverney, que participa do grupo de estudo, criado pela Firjan Caxias e Região para contribuir com o combate ao roubo de cargas.