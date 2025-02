Prefeito de Caxias entrega creche no bairro Vila Ideal - Divulgação

Publicado 10/02/2025 19:20

Duque de Caxias - Mais uma creche foi entregue à população de Duque de Caxias pelo prefeito do município Netinho Reis. Os moradores do bairro Vila Ideal e arredores estão felizes e orgulhosos com a inauguração da creche Hydekel de Freitas Lima, que fica na rua Sargento Belmonte de Oliveira, no 1° distrito. É o caso das moradoras Juliana e Rosinete, que acham muito importante ter um lugar onde podem deixar os filhos de dois e um ano, respectivamente, para poderem trabalhar.



O prefeito Netinho Reis destacou as quatro refeições diárias que as crianças da creche Hydekel de Freitas Lima vão receber e que vão dar uma qualidade de vida melhor aos pequenos. Em seu discurso, o prefeito falou que está empenhado em continuar a transformação do Parque Vila Nova e do Parque Vila Ideal. Netinho Reis anunciou a construção de uma escola bilíngue, outra creche, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), e a maior e mais moderna Casa do Autista, que nos finais de semana vai se tornar um parque aberto à população e virar um evento cultural. E mais uma vez destacou o seu compromisso de transformar a educação de Caxias em uma referência para o Brasil. O prefeito agradeceu ao Secretário Estadual de Mobilidade e Transporte Urbano, Washington Reis, e ao governador do estado, Cláudio Castro.



A vice-prefeita, Aline do Aureo, participou da cerimônia de inauguração da creche e agradeceu a oportunidade de entregar mais um espaço público de qualidade, que tem a especificidade de cuidar de crianças.

"É a educação pública de qualidade fazendo a diferença na vida da população."

A secretária Municipal de Educação, Iracema Costa, anunciou que as crianças que atualmente estudam na creche da Prainha e moram na Vila Ideal e arredores vão migrar para a nova creche, e que a partir do dia 17 os interessados devem ir ao local fazer a pré-matrícula das crianças. A secretária também agradeceu à equipe da educação, que trabalhou incansavelmente para deixar a creche pronta para receber os alunos.



A unidade vai atender crianças de 1 a 3 anos e funciona em tempo integral. As mães e responsáveis deixam os menores às 07h30 e pegam às 16h30. Na creche, as crianças fazem quatro refeições: café da manhã, almoço, lanche e janta, são acolhidos e recebem os cuidados de profissionais treinados, permitindo que os responsáveis trabalhem com tranquilidade, sabendo que os filhos estão em segurança.



A unidade, construída pensando na acessibilidade e inclusão social, conta com 5 salas de aula, pátio coberto, horta, playground, áreas de paisagismo, 1 fraldário, 1 berçário, 1 lactário, 2 vestiários (feminino e masculino), 4 banheiros, refeitório, cozinha e área administrativa com rouparia, direção, almoxarifado e secretaria. A unidade pública tem 769,18 m de área construída.



O nome da creche é uma homenagem a Hydekel de Freitas Lima, prefeito por duas vezes de Duque de Caxias.

