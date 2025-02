Caxias reforça ordenamento em cachoeira de Xerém - Divulgação

Caxias reforça ordenamento em cachoeira de XerémDivulgação

Publicado 10/02/2025 19:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realizou uma operação de ordenamento público na cachoeira da Mata, em Xerém. A iniciativa, conduzida pela Superintendência de Ordem Pública em parceria com o INEA, ICMBio e CEDAE, teve como objetivo notificar barraqueiros e organizar a ocupação do local, garantindo a preservação ambiental e a segurança dos visitantes.



A ação busca coibir práticas irregulares que possam comprometer a estrutura natural da cachoeira, além de assegurar que o espaço seja utilizado de forma responsável. Equipes técnicas orientaram os comerciantes sobre as normas vigentes e a importância do cumprimento das regulamentações ambientais. Como parte das medidas implementadas, o local receberá sinalização adequada e a instalação de lixeiras para evitar o descarte irregular de resíduos. Além disso, a utilização de garrafas de vidro e churrasqueiras será proibida, reforçando a segurança e a limpeza da área.



A coordenadora da Rebio do Tinguá/ICMBio, Gisele Medeiros, destacou a importância do ordenamento para a conservação do espaço e o bem-estar dos frequentadores.

"Nossa equipe realizou o cadastramento dos ambulantes para que possam exercer suas atividades de forma organizada e dentro das normas. Também adotamos medidas para manter a limpeza e evitar impactos ambientais. Em breve, serão instaladas lixeiras e será proibida a utilização de itens que possam gerar riscos à população, como garrafas, copos de vidro e uso do fogo”, destacou Medeiros.



Já o superintendente de Ordem Pública de Duque de Caxias, Luiz Sergio Machado, ressaltou que as ações realizadas atendem a uma determinação do prefeito Netinho Reis, que busca garantir a organização do espaço, aliando a preservação ambiental ao apoio aos trabalhadores.

“O ordenamento desses locais é essencial para garantir a segurança dos visitantes e a conservação da natureza. A atuação conjunta com outros órgãos reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e a ordem pública”, finalizou o superintendente.