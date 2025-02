Revitalização transforma Parque da Taquara em novo ponto de turismo - Divulgação

Revitalização transforma Parque da Taquara em novo ponto de turismoDivulgação

Publicado 10/02/2025 19:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início à revitalização do Parque Natural Municipal da Taquara, trazendo melhorias significativas em infraestrutura e promovendo um ambiente mais atrativo para moradores e visitantes. Na manhã desta segunda-feira (10), o prefeito Netinho Reis esteve no local acompanhando de perto o avanço das obras ao lado de representantes da Secretaria de Obras, Ouvidoria Geral, Meio Ambiente e Proteção Animal.



A iniciativa busca fortalecer a estrutura do Parque com serviços de drenagem, pavimentação e a implantação de um piso intertravado. Além disso, está prevista a construção de uma ciclovia para integrar toda a área, incentivando o lazer e a mobilidade urbana. As ações também incluem um mutirão de limpeza e podas de árvores, reafirmando o compromisso com a preservação ambiental.



Para o comerciante local Antônio Marques Dutra, de 48 anos, as mudanças representam avanços significativos para a região.

“O poder público está presente, e isso é fundamental para o desenvolvimento. A revitalização atrairá turistas, gerará mais oportunidades e trará qualidade de vida para quem frequenta o Parque”, comemorou Dutra.



O prefeito Netinho Reis destacou a importância do trabalho da Ouvidoria Geral, que está no local para ouvir as demandas da população.

“Estamos promovendo uma grande transformação no Parque da Taquara. Nosso compromisso é investir cada vez mais na melhoria desse espaço, tornando-o um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade e um atrativo turístico de destaque na região”, afirmou o prefeito.