Lazer no Caxias Shopping - Divulgação

Lazer no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 10/02/2025 19:44

Duque de Caxias - Acaba de chegar ao Caxias Shopping, no Rio de Janeiro, a Fazendinha do Chico Bento, uma atração interativa inspirada no universo rural do personagem criado por Mauricio de Sousa. Até 30 de abril, crianças e adultos poderão embarcar em uma jornada lúdica pela Vila Abobrinha, repleta de brincadeiras, aventuras e descobertas.



Com um cenário que remete à vida no campo, a Fazendinha do Chico Bento oferece diversas atrações para todas as idades. O Celeiro inflável garante momentos de pura diversão, dando aos pequenos a possiblidade de correr e gastar energia. Além do celeiro, o milharal da Rosinha é mais uma área para pular sem parar na fazenda do caipira mais amado do Brasil. Para os pequenos aventureiros, uma divertida piscina de bolinhas, ambientada no cenário rural do personagem, também promete momentos de muita alegria.



Voltada para crianças de 3 a 12 anos, o objetivo da atração é aliar entretenimento e aprendizado ao estimular o contato com a natureza, a amizade e a valorização da vida no campo, elementos que fazem parte do universo de Chico Bento.

Os ingressos custam a partir de R$ 60, com tempo de permanência de 40 minutos.

SERVIÇO - Fazendinha do Chico Bento no Caxias Shopping

Quando: até 30 de abril

Local: Praça de Eventos do Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - RJ

Horários de funcionamento: 10h às 23h (segunda a sábado) / 12h às 22h (domingos e feriados)

Ingressos: A partir de R$ 60 para 40 minutos