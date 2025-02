'Café do trabalhador' celebra dois anos em Duque de Caxias - Divulgação

'Café do trabalhador' celebra dois anos em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/02/2025 19:38

Duque de Caxias - O programa "Café do Trabalhador" completou dois anos de funcionamento em Duque de Caxias nesta segunda-feira (10/02), consolidando-se como um importante aliado na alimentação matinal da população. A iniciativa, fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, oferece um café da manhã completo por apenas R$ 0,50, garantindo energia e bem-estar para quem precisa iniciar o dia com uma refeição equilibrada.



Servido de segunda a sexta-feira, a partir das 4h30, o kit à disposição dos trabalhadores inclui café puro ou com leite, pão com manteiga e uma fruta. O programa conta com dois pontos de atendimento: um na Av. Plínio Casado, nº 11, e outro na Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº 5.860, no bairro Gramacho, ampliando o acesso ao benefício.



Para Jerônimo de Oliveira, frequentador do programa, a iniciativa faz toda a diferença em sua rotina.

"Gosto muito do Café do Trabalhador, pois o serviço começa cedo e, muitas vezes, quando saio de casa, o comércio ainda não está aberto. Essa refeição me ajuda a começar o dia bem alimentado", destaca.



O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius de Moraes Guimarães (Boquinha), enfatiza a importância social do programa.

"O Café do Trabalhador é uma iniciativa essencial no combate à insegurança alimentar e nutricional. Hoje celebramos mais um ano desse projeto, que garante uma refeição digna aos trabalhadores, contribuindo para um início de jornada mais saudável”, finalizou o gestor da Pasta.