Prefeitura de Caxias emite nota de repúdio após violência contra criança em creche particularDivulgação

Publicado 11/02/2025 17:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias emitiu nota reafirmando o compromisso com a proteção das crianças e repudiando "qualquer ato de violência dentro das instituições de ensino pública e particular". Após tomar conhecimento da denúncia de violência contra uma criança em uma creche particular da cidade, nesta terça-feira (11/02), o prefeito Netinho Reis agiu rapidamente para garantir que as medidas legais sejam tomadas.



Em reunião com o chefe do Executivo Municipal, a secretária de Educação, professora Iracema Costa, destacou que uma equipe de inspeção da SME já está mobilizada e seguindo à unidade para apurar os fatos e adotar as providências necessárias.

“A segurança e o bem-estar das crianças são prioridades absolutas, e nenhuma irregularidade será tolerada”, declarou a gestora da Pasta.



O prefeito Netinho Reis reforçou que a gestão municipal não compactua com qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa e que tomará todas as medidas legais necessárias. Ele também ressaltou o compromisso da administração em garantir um ambiente educacional seguro e acolhedor para todos.



A SME/DC possui uma coordenadoria que fiscaliza as creches e pré-escolas da rede privada. Vale ressaltar que o cidadão duque-caxiense possui um órgão regulador a quem recorrer em casos de reclamações. A população pode ligar para 21-3652-6520 ramal 241 e o e-mail inspecaoescolar@smeduquedecaxias.rj.gov.br e realizar a denúncia.