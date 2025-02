Prefeitura de Duque de Caxias realiza operação em ferros velhos - Divulgação

Publicado 11/02/2025 18:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e apoio do 15º BPM, Superintendência de Ordem Pública, Fiscalização Tributária e Guarda Municipal, realizou na manhã desta terça-feira (11), a primeira operação de fiscalização em alguns ferros velhos da cidade. O objetivo da ação é coibir o furto de cabos de energia, além de conscientizar os donos de estabelecimentos sobre compra e venda de produtos sem origem confirmada.



Ao longo da manhã agentes visitaram ferros velhos nos bairros Sarapuí, Dr. Laureano e Vila Operária. Os donos foram notificados para apresentarem a documentação do estabelecimento na Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias, no prazo de 48 horas, e foram advertidos quanto a forma de armazenamento de mercadorias e metais. As ações continuarão acontecendo e os estabelecimentos que estiverem irregulares ou vendendo material ilícito serão lacrados e os donos autuados na delegacia.Por conta do roubo e furto de cabos de energia, este ano oito escolas de Duque de Caxias tiveram o funcionamento adiado. Para não haver prejuízo na aprendizagem dos alunos, o ensino online foi adotado como alternativa temporária. Não há previsão de volta às atividades presenciais.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Caixas, coronel Vinícius Carvalho da Silva, estão previstas muitas ações em parceria com o 15º BPM, Polícia Civil e Guarda Municipal com o objetivo de levar mais segurança e bem-estar para a população, bem como coibir roubos e furtos na cidade.

“Por determinação do prefeito Netinho Reis vamos realizar diversas ações na cidade para coibir o roubo e furto de cabos de energia elétrica. Fizemos vistoria em alguns ferros velhos, mas não para por aí. Estamos investindo em equipamentos de tecnologia para que ações sejam o mais acertadas possível, sem qualquer prejuízo para a sociedade”, ressaltou.



Os crimes de furto e roubo já são tipificados no Código Penal Brasileiro. No entanto, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que aumenta a pena pelo furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos relacionados à geração de energia elétrica e telecomunicações, bem como ferroviários ou metroviários. A pena por estes delitos passará de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos de reclusão. A comercialização de produtos roubados também é crime com pena igual ao crime primário.