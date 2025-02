Atletas da Fazenda Paraíso brilham em torneio de karatê - Divulgação

Publicado 11/02/2025 18:04

Duque de Caxias - O Ginásio Municipal de Fragoso, em Magé (RJ), recebeu no último domingo (09) o Torneio Intermunicipal de Karatê, e a equipe de atletas da Fazenda Paraíso fez bonito na competição. Sob a orientação do professor Sensei Flavio Monteiro, responsável pelo projeto Lutar Para Transformar, os atletas garantiram um total de oito medalhas nas modalidades Kata (técnica) e Kumite (combate).



Na categoria faixa branca, de 36 a 40 anos (Kumite), o pódio foi dominado pelos representantes da equipe: Diego Rodrigues – Medalha de Ouro; Valdinei da Silva - Medalha de Prata; Wendel Felipe – Medalha de Bronze; e Francisco Adriano - Medalha de Ouro (categoria 50 a 55 anos). Além disso, os atletas também brilharam no Kata, mostrando técnica e disciplina. O desempenho impecável da equipe reafirma a excelência do trabalho realizado na Fazenda Paraíso e o compromisso com o karatê.



Você conhece a Fazenda Paraíso?

Em dezembro de 2021, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurava a Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, em Xerém. O projeto, inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, tem parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, atendendo dependentes químicos vindo de todo o estado e também de outras regiões do país.



O centro de recuperação possui alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. O projeto transforma a vida de milhares de pessoas, com justiça social, dignidade e respeito. Além de tratarem as dependências químicas, os internos participam de cursos profissionalizantes que garantem novas oportunidades após o processo terapêutico.



A Fazenda Paraíso está localizada na Rua Lair Silveira Amorim, em frente a Estrada do Tabuleiro, Xerém – quarto distrito de Duque de Caxias-RJ.