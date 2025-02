'Sábado da Família' teve cinema, leitura, oficinas e shows em Caxias - Divulgação

'Sábado da Família' teve cinema, leitura, oficinas e shows em CaxiasDivulgação

Publicado 11/02/2025 18:21

Duque de Caxias - O bairro Sarapuí, em Duque de Caxias, recebeu a primeira edição do “Sábado da Família”, com apresentações de dança e música, oficinas de pintura e artesanato, espaço de leitura, exposição sobre os patrimônios naturais da cidade, cinema e show do Palhaço Topetão, em uma programação para todas as idades.



O projeto vai percorrer diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, levando entretenimento, arte e serviços à população. A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, explicou a escolha do município para sediar a primeira edição do projeto:

“Duque de Caxias é uma cidade muito potente, uma cidade de um milhão de habitantes. Para a gente, começar por uma cidade vizinha, que também tem muitas potencialidades, mas muitas necessidades, foi a escolha perfeita”.

'Sábado da Família' teve cinema, leitura, oficinas e shows em Caxias Divulgação



O evento também marcou a entrega do mural de aproximadamente 65 metros de extensão, pintado pelo artista Kajaman, por meio do LAB Cidades Criativas, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O programa promove a regeneração de espaços urbanos e ações de ocupação cultural em áreas públicas e beneficiou a Praça Maria Aparecida, proporcionando à população do bairro Sarapuí um espaço revitalizado, com playground e aparelhos de ginástica.



A vice-prefeita Aline, destacou a importância para Duque de Caxias em receber este programa e da parceria com o Estado do Rio de Janeiro: O evento também marcou a entrega dode aproximadamente 65 metros de extensão, pintado pelo artista Kajaman, por meio do LAB Cidades Criativas, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O programa promove a regeneração de espaços urbanos e ações de ocupação cultural em áreas públicas e beneficiou a Praça Maria Aparecida, proporcionando à população do bairro Sarapuí um espaço revitalizado, com playground e aparelhos de ginástica.A vice-prefeita Aline, destacou a importância para Duque de Caxias em receber este programa e da parceria com o Estado do Rio de Janeiro:

'Sábado da Família' teve cinema, leitura, oficinas e shows em Caxias Divulgação

“É trazer para a nossa Baixada Fluminense a arte, a cultura, o grafite e o entretenimento. Aproximar a cada dia mais a cultura da nossa cidade, porque a gente sabe que a Baixada Fluminense ainda é muito aquém para as atividades. Então, a parceria com o Estado e a Prefeitura é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. É isso, é vida, é arte, é alegria, é cidadania!”, completou Aline.

A primeira edição do Sábado da Família foi realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, em conjunto com a Prefeitura de Duque de Caxias, e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Governo, Cedae, Casa Amarela, Imprensa Oficial do Estado, Fecomércio, Fundec Caxias, Universidade Estácio de Sá e Lojas Caçula.