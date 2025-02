Prefeitura de Caxias vai construir nova creche no bairro Beira-Mar - Divulgação

Prefeitura de Caxias vai construir nova creche no bairro Beira-MarDivulgação

Publicado 12/02/2025 17:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai iniciar as obras de uma nova creche no bairro Parque Beira Mar, garantindo mais infraestrutura e qualidade na educação infantil do município. O projeto prevê uma estrutura moderna e funcional, voltada para o desenvolvimento das crianças, com espaços adequados para cada faixa etária.



A unidade contará com um acesso principal, além de ambientes essenciais para a gestão e funcionamento da escola, como sala dos professores, secretaria, arquivo, diretoria, banheiros, duas salas multidisciplinares, cozinha, estoque e refeitório.

No primeiro pavimento, a creche oferecerá uma sala multiuso, fraldário, área de amamentação, lactário, banheiros, três salas de educação infantil e uma sala específica para crianças de 1 a 2 anos. Além disso, a estrutura contará com um pátio coberto e outro descoberto, proporcionando espaços adequados para o lazer e a interação dos pequenos.



Com uma área total construída de 375,10m², a nova unidade educacional será um importante avanço para a população e garantirá um ambiente ponto para atender às demandas da educação infantil. O custo estimado da obra é de R$ 4.280.447,48, um investimento significativo para fortalecer a rede municipal de ensino e oferecer um atendimento de excelência às crianças do bairro Parque Beira Mar.