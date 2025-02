Caxias realiza reunião para planejamento estratégico da gestão - Divulgação

Publicado 12/02/2025 17:26

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (12), o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, reuniu-se com representantes das secretarias municipais para um encontro estratégico no auditório da Prefeitura, localizado no bairro Jardim Primavera. A reunião teve como principal objetivo discutir formas de otimizar os serviços públicos por meio de uma gestão que prioriza a modernização e a eficiência administrativa.



Durante o evento, foram apresentadas propostas para a atualização e aprimoramento dos equipamentos utilizados na administração municipal, garantindo que a população tenha acesso a serviços mais ágeis e de qualidade. A modernização dos processos e ferramentas de trabalho tem sido uma preocupação constante da gestão, que busca soluções inovadoras para facilitar o atendimento ao cidadão.



O prefeito destacou a importância de investir em tecnologia e capacitação para os servidores, garantindo que o município acompanhe as transformações e demandas atuais. Segundo o Chefe do Executivo Municipal, o compromisso com a modernização reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

"A modernização da gestão pública não é apenas uma necessidade, mas um compromisso com a população. Ao adotarmos novas tecnologias e aperfeiçoarmos os equipamentos, conseguimos oferecer serviços mais rápidos, eficientes e acessíveis a todos", afirmou o prefeito.