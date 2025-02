Movimentação durante quarta-feira (5) de calor no centro do Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/02/2025 17:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Defesa Civil municipal, informa que, devido a atuação de um sistema de alta pressão sobre a região Sudeste do Brasil, as temperaturas estarão elevadas nas próximas 120 horas, podendo ultrapassar a casa dos 40°C. Além disso, a umidade relativa do ar tende a diminuir ao longo do período.



O alerta à população é para que evite a exposição ao sol, principalmente no período de 10h às 16h, e que se mantenham sempre hidratados. A Defesa Civil segue em monitoramento e, em caso de alterações nas condições do tempo, serão divulgadas atualizações. É importante que o cidadão fique atento aos avisos da Defesa Civil. Em caso de emergência, procure um lugar seguro e ligue imediatamente para 08000230199 ou 199.



Unidades de Saúde preparadas para atender a população

A Secretaria Municipal de Saúde também informa que todas as unidades estão prontas para atender pessoas com sintomas decorrentes de altas temperaturas. Caso tenha sintomas como tontura, fraqueza, sede intensa mesmo após ingestão de líquidos ou dor de cabeça forte e persistente, procure uma unidade municipal de saúde imediatamente.



Faça sua parte: proteja-se!

- Hidrate-se com muita água e coma frutas, legumes e verduras em abundância;

- O gelo também ajuda na hora de abaixar as temperaturas, principalmente se enrolado em panos e colocado em regiões de dobra, como atrás do pescoço, axilas e virilha;

- Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca e outras condições médicas preexistentes;

- Grupos mais vulneráveis a sofrer com o calor e que devem ter cuidado redobrado incluem crianças, idosos, gestantes, trabalhadores ao ar livre e atletas;

- Não esqueça do protetor solar e reaplique de acordo com orientações do fabricante;

- Utilize roupas frescas, mas que possam fornecer proteção, como boné, chapéu e óculos de sol;

- Evite praticar atividades físicas em horários de pico do calor;

- Se possível, permaneça em locais ventilados, Cuidado com choques térmicos, que podem ser causados pelo frio do ar condicionado e o calor da rua;

- Evite o consumo de bebidas alcoólicas, elas podem provocar a desidratação;



Os animais também precisam de cuidados:

Evite passeios com seu pet entre 9h e 16h, para evitar queimaduras nas patas do seu amigo. Sempre confira a temperatura do solo – as patas dos animais são sensíveis e eles podem se queimar com facilidade. O chão não estará próprio se você encostar a mão e não aguentar o calor por 5 segundos. Prefira passeios na grama ou na terra.

Troque regularmente a água do seu pet – ela precisa estar sempre fresca. Não dê água quente aos bichinhos; não deixe as casinhas dos animais no sol; e cuidado com correntes de metal – elas podem causar queimaduras.

Caso necessário, procure atendimento na unidade de referência, o Hospital Municipal Veterinário, localizado na Alameda Xavier Filho, ao lado da sede da PMDC, no Jardim Primavera.