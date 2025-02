Prefeitura de Caxias inaugura Complexo Educacional do Pantanal - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura Complexo Educacional do PantanalDivulgação

Publicado 17/02/2025 17:45

Duque de Caxias - A cidade de Duque de Caxias celebrou um importante avanço na área da educação com a inauguração do Complexo Educacional do Pantanal. O espaço, projetado para oferecer ensino de excelência e estrutura moderna, passou a contar com a Creche Municipal Fábio Tenório Cavalcanti e a Escola Municipal Bilíngue Professora Maria Helena Tenório Cavalcanti.

Prefeitura de Caxias inaugura Complexo Educacional do Pantanal Divulgação



Com capacidade para atender 190 crianças, a creche dispõe de salas amplas, brinquedoteca e berçário, garantindo um ambiente seguro e estimulante para os pequenos. Já a escola bilíngue se destaca como uma inovação na rede municipal de ensino, com 12 salas de aula, laboratório de informática, quadra poliesportiva e outros recursos que promovem o protagonismo dos alunos.



A secretária Municipal de Educação, professora Iracema Costa, dedicou sua fala agradecendo a toda a comunidade escolar pelo empenho e o trabalho desenvolvido. Com capacidade para atender 190 crianças, a creche dispõe de salas amplas, brinquedoteca e berçário, garantindo um ambiente seguro e estimulante para os pequenos. Já a escola bilíngue se destaca como uma inovação na rede municipal de ensino, com 12 salas de aula, laboratório de informática, quadra poliesportiva e outros recursos que promovem o protagonismo dos alunos.A secretária Municipal de Educação, professora Iracema Costa, dedicou sua fala agradecendo a toda a comunidade escolar pelo empenho e o trabalho desenvolvido.

Prefeitura de Caxias inaugura Complexo Educacional do Pantanal Divulgação

“Lembro-me do momento em que foi anunciado o projeto para a construção deste complexo. Quero deixar registrado que este governo não apenas promete, mas cumpre. Em menos de um ano de mandato, e com apenas 40 dias de gestão, o prefeito Netinho Reis já está entregando a quarta unidade escolar”, contou a gestora da Pasta.



Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Netinho Reis destacou o compromisso da gestão municipal com a transformação da educação e anunciou a entrega de mais uma escola no bairro.

"Vamos construir mais uma unidade educacional na região. Ela funcionará em tempo integral e oferecerá quatro refeições diárias. Essa iniciativa garantirá a alfabetização com foco em Língua Portuguesa, Matemática e Redação. Quero agradecer a Deus por este dia tão especial e à equipe da Secretaria de Educação, que tem realizado um trabalho excepcional”, parabenizou o Prefeito de Duque de Caxias.



O momento também foi marcado pela emoção de Maurício Tenório, irmão de Fábio Tenório Cavalcanti e filho da professora Maria Helena Tenório Cavalcanti. Ao receber a placa de homenagem, ele chorou ao relembrar as memórias de seus familiares, expressando profunda gratidão pelo reconhecimento.



O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também participou da inauguração e parabenizou a iniciativa da construção do novo complexo educacional, ressaltando seu impacto na vida dos moradores da região.

Prefeitura de Caxias inaugura Complexo Educacional do Pantanal Divulgação

“É uma grande honra e uma imensa alegria estar aqui, neste sábado de manhã, para inaugurar, ao lado do prefeito Netinho Reis, um equipamento público tão significativo. Hoje, entregamos uma escola que representa um modelo de excelência em infraestrutura e qualidade educacional. Reitero meu compromisso de seguir fortalecendo essa parceria, garantindo avanços concretos para a população" , finalizou o Governador.