CER IV, em Duque de Caxias, será revitalizadoDivulgação

Publicado 14/02/2025 20:52

Duque de Caxias - O Centro Especializado em Reabilitação IV (CER IV), localizado no bairro Sarapuí, em Duque de Caxias, passará por uma ampla reforma para melhorar a infraestrutura e otimizar o atendimento aos pacientes. Durante o período das obras, os serviços seguirão normalmente, garantindo a continuidade dos tratamentos oferecidos.



As melhorias incluem a revisão da parte elétrica e estrutural, a reforma das salas de atendimento, a aquisição de novos equipamentos e a redecoração dos espaços para humanização do ambiente. Um novo parquinho foi instalado na área da recepção, proporcionando um espaço lúdico e acolhedor para as crianças atendidas.



A iniciativa foi bem recebida pelos usuários da unidade, como destacou Edijane Firmino dos Santos, de 42 anos, moradora de Santa Cruz da Serra e mãe de Davi Firmino, de 11 anos, que faz tratamento com a fonoaudióloga do Centro.

"A fonoaudióloga que acompanha meu filho é excelente! Sempre carinhosa e atenciosa com todas as crianças. Hoje, ao chegar no Centro, me deparei com o novo parquinho e vi o brilho nos olhos do meu filho. Foi emocionante! Também adorei os novos uniformes dos profissionais do CER IV, que facilitam a identificação e a obtenção de um atendimento ainda mais organizado. Já adoro este lugar, e com as melhorias que estão por vir, tenho certeza de que vou gostar ainda mais. Estou muito feliz com o trabalho desenvolvido”, afirmou a dona de casa.



A diretora-geral do CER IV, Ana Carolina Tavares, reforçou que a revitalização busca atender melhor os pacientes, considerando aspectos físicos e sensoriais.

"Vamos aprimorar a estrutura das salas, tornando-as mais acolhedoras e humanizadas. Além disso, temos uma gestão dedicada a garantir que todos os pacientes sejam bem atendidos e recebam o cuidado que merecem. Destaco ainda a equipe de médicos especializados, incluindo neuropediatra, neurologista, ortopedista e oftalmologista, que oferecem atendimento com dedicação e carinho”, explicou Tavares.



Durante o evento que marcou o anúncio das melhorias, o prefeito Netinho Reis se reuniu com as mães presentes para ouvir suas sugestões e reafirmou o compromisso da gestão com as famílias atípicas. Roberta Maia, mãe de Guilherme Maia, externou sua satisfação com a iniciativa.

"Sou mãe de um menino autista de 10 anos e entendo os desafios que muitas mães enfrentam. Tive a oportunidade de conhecer a primeira-dama, Julia Gomes, e percebi em seu olhar toda a dedicação às famílias atípicas. Tenho certeza de que o atendimento no CER IV continuará evoluindo e proporcionando ainda mais suporte a quem precisa. Parabenizo o prefeito Netinho Reis e toda a equipe pelo trabalho”, contou Maia.



O prefeito também anunciou a criação de uma ouvidoria permanente da Prefeitura para atender as demandas das famílias e garantir um atendimento cada vez mais eficiente.

“Nosso objetivo é ouvir e atender as necessidades dos pais. Além disso, vamos realizar uma reforma geral e ampliar a estrutura do CER IV”, destacou o chefe do Executivo Municipal.



Desde sua inauguração, em fevereiro de 2019, o CER IV se tornou referência em todo estado do Rio de Janeiro no atendimento gratuito a pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva e visual, com profissionais especializados. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h, na Avenida República do Paraguai, s/nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.