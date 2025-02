Fundec e Firjan se reúnem para alinhar parceria - Divulgação

Fundec e Firjan se reúnem para alinhar parceriaDivulgação

Publicado 18/02/2025 16:53

Duque de Caxias - Na manhã desta terça-feira (18), a presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC), professora Roseli Duarte, esteve na sede da Firjan, no Centro do Rio, onde participou de uma reunião com o gerente geral de Relacionamento para Negócios da Firjan, Walace Pires. O objetivo do encontro foi compor estratégias para a oferta de novos cursos voltados à qualificação profissional com foco em Projetista Mecânico, já com a intermediação para o mercado de trabalho.



Esta parceria é uma solicitação do prefeito Netinho Reis, e marcou o início de um diálogo entre as instituições para fortalecer a formação de mão de obra qualificada com cursos que alinhem capacitação técnica, desenvolvimento profissional e empregabilidade. A professora Roseli Duarte destacou a importância da aproximação com o setor empresarial para a construção de cursos que atendam às reais necessidades do mercado de trabalho:

“Essa parceria representa um passo significativo para potencializar a formação de nossos alunos, conectando-os diretamente às oportunidades do setor produtivo”.



Também participaram da reunião o representante da Diretoria de Processamento Mineral da Firjan, Pedro Porto; o representante institucional da Vale, Rodrigo Mello; além do coordenador de Comunicação da Fundec, Ramon Brito, e da assessora da Presidência, Ana Claudia.