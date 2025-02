Hospital Moacyr do Carmo realiza capacitação para aprimorar atendimento - Divulgação

Hospital Moacyr do Carmo realiza capacitação para aprimorar atendimentoDivulgação

Publicado 18/02/2025 17:09

Duque de Caxias - Os profissionais da Saúde do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo participaram de uma importante roda de conversa sobre “Boas Práticas e Rotina da Farmácia Hospitalar”, nesta segunda-feira (17/02), no auditório do HMMRC. A iniciativa, organizada pelo hospital teve como facilitadora a farmacêutica e coordenadora de Farmácia da Unidade Hospitalar, Dra. Maria Angela de Souza. A atividade faz parte do planejamento de capacitações e tem como objetivo qualificar ainda mais os profissionais que atuam na rede hospitalar.



A diretora-geral do HMMRC, Dra. Vanessa Vazquez, destacou a importância desses encontros para a formação e aprimoramento dos farmacêuticos e da equipe multiprofissional.

"Realizar capacitações como essa é fundamental para que os profissionais da Farmácia Hospitalar e da UPA Beira Mar possam ter trocas de experiências e vivências, aprimorando suas práticas, e consequentemente, melhorando o serviço na unidade. Valorizar o aprendizado e a troca de conhecimentos no ambiente hospitalar é essencial para a qualidade na assistência”.



Durante o evento, especialistas compartilharam experiências e abordaram temas essenciais para a rotina da farmácia hospitalar, incluindo a segurança na dispensação de medicamentos, padronização de processos e inovações na gestão de insumos. A troca de experiências entre profissionais reforçou o compromisso do hospital com a educação continuada e o aprimoramento dos serviços oferecidos à população.