Caxias Shopping recebe exposição fotográfica que une natureza e modaDivulgação

Publicado 18/02/2025 17:23

Duque de Caxias - O Caxias Shopping apresenta a exposição “Entre Rios e Raízes – A Herança Natural e Cultural da Baixada”, que estará em cartaz na portaria principal do shopping. Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h.



A exposição reúne obras dos fotógrafos Patrícia Maqueda e Gabriel Andrade, que capturam a beleza das paisagens de Guapimirim e Xerém em um ensaio que une moda e sustentabilidade. O resultado é uma verdadeira celebração da cultura, da arte e da natureza da Baixada Fluminense.



A iniciativa é promovida pelo Instituto Mulheres do Rio e Ateliarte, em parceria com o Caxias Shopping, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC), Denguinhos de Vó e Cléo Artes, sob curadoria de Claudia de Paula.



Serviço

Exposição “Entre Rios e Raízes – A Herança Natural e Cultural da Baixada”

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 13h às 21h

Local: Caxias Shopping – Primeiro piso, próximo à entrada principal

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ

Entrada gratuita