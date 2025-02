Carnaval 2025: Veja datas e horários dos blocos de rua de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai receber, entre fevereiro e abril, 12 blocos de carnaval de rua que irão desfilar pelos bairros do Centro, Corte Oito, Vila São Luís, Saracuruna, Parque Muísa, Nova Campinas, Jardim Primavera, Jardim 25 de Agosto, e outras localidades. O festejo começa nesta sexta-feira (21), com o Bloco Colibri, em Jardim Primavera, e o Bloco Plante Uma Muda, na Vila São Luís encerra o evento no mês de abril. Os blocos contam com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) e outros órgãos municipais.

Veja a lista completa dos blocos de rua em Duque de Caxias:

- BLOCO COLIBRI

Data: 21 de fevereiro (sexta-feira) - das 19h às 22h;

Local: Rua Alameda Forjaz Coutinho, na Praça Primavera, em Jardim Primavera.

- BLOCO EMBALO DE SARACURUNA

Data: 22 de fevereiro (sábado) - 14h;

Local: Saindo da Rua Carlos Maia, N° 8, Parque João Pessoa, em Saracuruna.

- BLOCO EMPURRA QUE EU CAIO

Data: 22 de fevereiro (sábado) - das 20h às 00h;

Local: Concentração na Rua Euclides Da Cunha. Desfile em Dr. Otávio Ascoli, no Corte Oito.

- BLOCO GREMUISA

Data: 22 de fevereiro (sábado) - das 17h às 22h;

Local: Rua Henrique Rodrigues da Costa, no Parque Muisa.

- BLOCO GREMUISA

Data: 23 de fevereiro (domingo) - das 17h às 22h;

Local: Rua Henrique Rodrigues da Costa, no Parque Muisa;

- BLOCO NÃO MEXE COMIGO

Data: 23 de fevereiro (domingo) - 14h;

Local: Concentração na Rua Miguelito, no Parque Paulicéia. Desfile em Dr. Albino Imparato, Av. Guanabara e 14 de Julho. Finalizando na Praça Tamoios, na Vila Guanabara.

- BLOQUINHO NA BATIDA DO RESPEITO

Data: 26 de fevereiro (quarta-feira) - 9h30;

Local: Concentração na Universidade Unigranrio - Unidade Caxias. Finalizando na Praça Humaitá.

- BLOCO PLANTE UMA MUDA

Data: 1 de março (sábado) - das 14h às 22h;

Local: Praça da Apoteose, na Vila São Luís.

- BLOCO IMPÉRIO DA LEOPOLDINA

Data: 2 de março (domingo) - 19h;

Local: Praça da Leopoldina, desfile na Av. General Rondon, entre os números 3.624 e 852.

- BLOCO PRETA X

Data: 5 de março (quarta-feira) - 13h;

Local: Nas ruas Daniela Perez e João, na Praça Da Conquista.

- BLOCO ALEGRIA DO CENTENÁRIO

Data: 9 de março (domingo) - das 15h às 22h;

Local: Av. Doutor Manoel Reis, N° 660, próximo ao Colégio Pedro II, no Parque Centenário.

- BLOCO PLANTE UMA MUDA

Data: 15 de março (sábado) - das 14h às 22h;

Local: Praça da Apoteose, na Vila São Luís.

- BLOCO ALEGRIA DO CENTENÁRIO

Data: 16 de março (domingo) - das 15h às 22h;

Local: Av. Doutor Manoel Reis, Nº 660, próximo ao Colégio Pedro II, no Parque Centenário.

- BLOCO BOCA CANSADA

Data: 16 de março (domingo) - 16h;

Local: Na Associação de Moradores até a Praça, próximo ao posto, em Nova Campinas.

- BRAFOLIA - ENCONTRO DOS BLOCOS

Data: 5 de abril (sábado) - das 14h às 22h;

Local: Praça do Pacificador, Centro.

- BLOCO PLANTE UMA MUDA

Data: 13 de abril (domingo) - 14h;

Local: Concentração na Rua São José, Nº 51 ao Nº 113. Encerramento na Praça da Apoteose, na Vila São Luís.