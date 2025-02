Ouvidoria Itinerante estará em Saracuruna neste sábado - Divulgação

Publicado 20/02/2025 20:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Ouvidoria Geral do Município (OGM), promove neste sábado (22), na Praça de Saracuruna, segundo distrito, mais uma ação do programa “Fala Caxiense”, que faz parte do projeto Ouvidoria Itinerante. O objetivo é incentivar a população a avaliar os serviços públicos oferecidos no município. Por meio do preenchimento de um formulário online (https://forms.gle/GYN47wDo3q6SYkDK9), os moradores podem indicar quais áreas precisam de melhorias, contribuindo diretamente para a gestão eficiente dos recursos públicos.



A equipe da OGM estará na Praça de Saracuruna, das 9h às 16h, registrando as sugestões e demandas da população. Essa é a terceira edição do programa, que já colheu as contribuições dos moradores dos terceiro e quarto distritos. Confira as próximas ações programadas:

22/02 (Sábado) – Praça de Saracuruna;

08/03 (Sábado) – Praça do Teatro Raul Cortez.



Para aqueles que não puderem comparecer, a Ouvidoria Geral de Duque de Caxias disponibiliza outros canais de comunicação:

Email: ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br

Fala BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/

Formulário do programa “Fala Caxiense”: https://forms.gle/GYN47wDo3q6SYkDK9

Atendimento Presencial: Alameda Esmeralda, nº 206 – bairro Jardim Primavera.