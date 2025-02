Atletas de Magé trazem mais medalhas para a cidade - Divulgação

Publicado 26/02/2025 20:40 | Atualizado 26/02/2025 21:05

Magé - O Carnaval ainda está chegando, mas os atletas de Magé que fazem parte do Programa Bolsa Atleta já anteciparam a folia com muitas conquistas. No último final de semana, foram três medalhas de ouro conquistadas em três esportes diferentes: corrida de rua, basquete e jiu-jitsu, consolidando o nome da cidade em diversas modalidades.

No tatame, a faixa preta de jiu-jitsu Amanda Rodrigues, foi campeã do Curitiba Summer International Open IBJJF No-Gi (sem kimono) no peso leve. No mês passado ela também já havia conquistado a medalha de ouro no Rio Summer.

“Me preparei bastante para esse campeonato. Era um torneio que eu sempre quis lutar já há alguns anos, mas por ser em outro estado os custos sempre eram muito grandes, com a passagem, inscrição, hospedagem e outros gastos. O Bolsa Atleta me ajudou muito nisso, não só nesse como em outros campeonatos. Consegui lutar em torneios de alto nível esse ano e ano passado. Com esse suporte é muito mais fácil”, agradeceu Amanda.

Já nas quadras, a conquista ficou por conta de Saulo Villela na 1ª etapa da Liga do Discreto/Street Games de Basquete 3x3. O atleta representou o Tijuca Tênis Clube na categoria sub-17. Além de ser campeão com a equipe, Saulo foi destaque individual no torneio sendo o cestinha (maior pontuador).

“Nossa cidade é um celeiro gigantesco de talentos que muitas vezes não são desenvolvidos devido à falta de investimentos. Ser atleta é uma atividade extremamente custosa, envolvendo equipamentos, alimentação de qualidade, transporte e outros custos. Nesse contexto, o Bolsa Atleta se torna um auxílio fundamental para melhorar a realidade dos atletas de alto rendimento de Magé”, disse Saulo.

No atletismo, o corredor Fábio Sanches foi campeão do Circuito Rio Maravilha – Etapa Verão, corrida de 4km realizada na Quinta da Boa Vista. O mageense realizou a prova no tempo de 12 minutos e 33 segundos, e já se prepara para os próximos desafios.

“Foi minha segunda competição em 2025. Fiquei em 4º lugar no Circuito Desbrava Nike Centauro e agora fui campeão do Rio Maravilha. Mas meu foco neste semestre é a New Balance 42K, em Porto Alegre, que será minha estreia em maratonas. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Magé, que apoia seus atletas permitindo que possamos nos dedicar mais ao treinamento e cuidado com nosso corpo”, concluiu Fábio.