Magé fortalece agricultura familiar com curso gratuitoDivulgação

Publicado 26/02/2025 21:03

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, está promovendo mais um curso gratuito voltado para os trabalhadores rurais do município. Em parceria com o Sindicato Rural de Teresópolis e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), foi iniciada a capacitação em roçadeira costal, reunindo 12 participantes do distrito agrícola de Magé.

O curso tem como objetivo aprimorar as técnicas dos agricultores familiares no manuseio correto do equipamento, aumentando a eficiência no campo e reduzindo riscos de acidentes de trabalho. De acordo com a secretária de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Karolayne Pires, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da produção rural local.

"A agricultura é um dos pilares da economia de Magé. investir na qualificação dos nossos produtores e pecuaristas é fundamental para o crescimento do setor. Estamos buscando constantemente parcerias que possibilitem cursos gratuitos, garantindo conhecimento técnico, mais segurança no trabalho e aumento da produtividade no campo”, destacou a secretária.

Com a capacitação, os agricultores aprendem desde a regulagem e manutenção do equipamento até técnicas corretas de operação, evitando desgastes desnecessários e possíveis acidentes. De acordo com as instruções do curso, a roçadeira costal é uma ferramenta indispensável para pequenas e médias propriedades, especialmente no manejo de pastagens e na limpeza de áreas agrícolas.

A ação faz parte de uma série de capacitações promovidas pela Prefeitura de Magé para valorizar os trabalhadores do campo e impulsionar a agricultura familiar no município. Nos últimos meses, a Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais vem ampliando a oferta de cursos voltados para o aprimoramento da produção agrícola e da pecuária, com formações em manejo, produção agroecológica e segurança no uso de equipamentos agrícolas.

"Estamos trabalhando para que Magé se torne uma referência no incentivo à agricultura sustentável. Nosso compromisso é levar conhecimento e recursos para que os produtores tenham mais oportunidades de crescimento, fortalecendo a economia rural e garantindo mais qualidade de vida para quem vive do campo", completou Karolayne.

A expectativa da Secretaria é seguir ampliando o número de capacitações em 2025, beneficiando ainda mais agricultores e pecuaristas do distrito agrícola do município. Os interessados em participar dos próximos cursos podem obter informações na sede da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais ou acompanhar a divulgação nos canais e perfis oficiais da Prefeitura de Magé nas redes sociais.