Magé e Botafogo: clubes fecham parceria para disputar brasileiro de futsal - Raphael Andrade/Divulgação

Publicado 20/02/2025 21:55

Magé - Magé está confirmada no Campeonato Brasileiro de Futsal 2025. A cidade será representada no torneio através de uma parceria entre o Magé Futsal, atual campeão estadual, e o Botafogo. A parceria foi fechada na tarde desta quarta-feira (19) e a gestão do Magé Botafogo ficará a cargo do craque Vander Carioca.

A parceria entre Magé e Botafogo carrega um simbolismo especial: Mané Garrincha. O maior ídolo da história do Glorioso nasceu em Pau Grande, no 6º distrito de Magé. Essa conexão fortalece o vínculo entre clube e cidade.

“A cidade de Magé está muito feliz com essa parceria com o Botafogo. É o clube do coração do mageense, até por causa do Garrincha, melhor jogador do mundo e que nasceu em Magé. Convoco a torcida alvinegra para acompanhar aos jogos, pois vamos chegar muito longe no Campeonato Brasileiro”, afirmou Geilton Câmara, secretário de Esporte de Magé.

O comando técnico ficará com Victor Machado e a estreia no Brasileiro está prevista para maio. O uniforme será o tradicional preto e branco do Botafogo e trará o escudo da equipe alvinegra e também o símbolo do Magé. O mando de equipe será no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande.

“Em nome do presidente João Paulo, gostaria de externar a alegria do Botafogo de fazer essa parceria para o futsal. É uma grande modalidade, muito tradicional, na qual o Botafogo volta a atuar no adulto. A expectativa é muito boa, esperamos que a parceria traga bons frutos para o clube”, declarou Gilnei Botrel, gerente geral do Botafogo FR - Social e Olímpico.