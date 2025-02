Magé promove Programa Cidadania Rural com palestras sobre direitos - Divulgação

Publicado 26/02/2025 20:31

Magé - A cidade de Magé sediou o Programa Cidadania Rural, uma iniciativa que tem como objetivo orientar e informar agricultores sobre seus direitos e deveres, com ênfase na legislação previdenciária e tributária. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais (SMSDA), em parceria com a EMATER-RIO, escritório local Magé, representado pelo extensionista rural Joel Silva, que ministrou a palestra Cidadania Rural.



Durante a apresentação, Joel Silva destacou a importância de o agricultor conhecer seus direitos e deveres como produtor rural, além de abordar formas de legalizar suas atividades, o que facilita o escoamento dos produtos de forma mais eficiente e contribui para o fortalecimento do setor agrícola local.

A secretária interina Karolayne Pires agradeceu o expressivo número de agricultores presentes e ressaltou a relevância da regularização do agricultor familiar. Em sua fala, pontuou que o espaço CEPAM, unidade da SMSDA, é um local público destinado ao produtor rural da cidade e reforçou o compromisso da equipe em gerir o espaço para o munícipe,“Estamos de portas abertas para todas as demandas e sugestões”, afirmou Karolayne.O evento também contou com a presença da sra. Tatiana Vicente, da equipe do SEBRAE, parceira da Prefeitura Municipal deNa ocasião, foi lançado um programa de consultorias técnicas gratuitas, ministradas por um engenheiro agrônomo, que visitará os agricultores para oferecer orientações sobre formalização rural durante um período de três meses.Os produtores interessados em mais informações podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, localizada na Rua Simão da Motta, s/n°, Centro, Magé/RJ, pelo e-mail agricultura@mage.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2317-0220.A realização do Cidadania Rural em Magé reforçou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento econômico sustentável, destacando a importância do conhecimento sobre obrigações legais e previdenciárias para o fortalecimento da agricultura local. A iniciativa contribuiu para valorizar o trabalho rural, impulsionar a produtividade e fomentar práticas que assegurem o crescimento sustentável do setor agrícola na região.