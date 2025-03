Prefeito de Duque de Caxias ganha Medalha Tiradentes - Divulgação

Publicado 20/03/2025 18:36

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Jonathas Monteiro Porto Neto, conhecido como Netinho Reis, recebeu, nesta quarta-feira (19), a Medalha Tiradentes. A honraria é concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e destinada a premiar personalidades e/ou instituições que se destacaram por relevantes serviços prestados à sociedade e ao Estado do Rio de Janeiro.

Além do prefeito receberam a medalha a secretária municipal de Saúde de Duque de Caxias, Célia Serrano, do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, os agraciados foram o diretor médico, Thiago Pereira e o diretor Leonardo Cupido Thiago Pereira, o diretor do Hospital do Olho, Daniel Carvalho Puertas, a diretora do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, Vanessa Castro, e os doutores Luca Borges, João Teles e Zaluar Quadros.

Netinho Reis, empresário da área de Sustentabilidade, que começou com 18 anos, está exercendo seu primeiro mandato eletivo, assumiu este ano a prefeitura de Duque de Caxias. Nesses pouco mais de dois meses que está à frente do Executivo, tem transformado o município. Em seu discurso de agradecimento, o prefeito falou que sua administração valoriza os servidores e o que tem sido feito no município para melhorar a vida do cidadão duque caxiense.

“Tem trabalhado dia e noite em prol da melhoria da qualidade de vida e bem estar dos caxienses. Inaugurei o Hospital do Coração, escolas bilingues, creche e vou construir a Casa do Autista. A Mobilidade Urbana e o Transporte também estão mudando. Implantei o Tarifa Zero. As ruas estão recebendo pavimentação e iluminação, já canalizamos rios e canais”, afirmou. “A Segurança Pública está recebendo atenção especial. A Guarda Municipal armada será implantada em breve, vamos realizar novo concurso para agentes e câmera de segurança estão sendo instaladas na cidade. E ainda há muito por fazer. Não vamos parar”.

Em pouco mais de dois meses

Na Saúde inaugurou o Hospital do Coração, na Educação inaugurou escolas e creches, aumentando a oferta de vagas nas unidades públicas, que seguem os critérios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e UFRJ que são os colégios bilingues, totalmente climatizadas e com acessibilidade. As unidades escolares antigas estão recebendo ares-condicionados e falta pouco para todas as unidades escolares públicas do município estarem climatizadas. A Casa do Autista será construída.



A mobilidade e o transporte público estão mudando, o ônibus Tarifa Zero já atende aos 4 distritos e as rotas estão sendo ampliadas. Ruas estão recebendo pavimentação e a iluminação está sendo mudada para LED, vias que ajudam a melhorar a fluidez do trânsito estão sendo entregues a população, como a Via Integração em Xerém e, em breve a Ponte do Pilar, canais e rios que cortam a cidade de Duque de Caxias estão sendo canalizados e praças estão sendo construídas e revitalizadas com academias ao ar livre, brinquedos, paisagismo e arborização.

A segurança pública promete melhorar ainda mais. A Guarda Municipal armada vai ser implantada em breve. Concurso para aumentar o efetivo está previsto. Já foram entregues novas viaturas e armas elétricas para os agentes. As câmeras de segurança também vão aumentar e a Torre de Segurança com seis câmeras que fazem reconhecimento facial e de placas, serão instaladas em outros pontos da cidade.