Fundec realiza formatura do programa 'Mulheres Mil'Divulgação

Publicado 24/07/2025 21:41

Duque de Caxias - A formatura das alunas do Programa “Mulheres Mil”, promovido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) acontecerá no dia 01/08, às 8h, no pátio do Restaurante Rei do Bacalhau. A cerimônia marca a conclusão de cursos de qualificação profissional realizados por mulheres em situação de vulnerabilidade social.



O Programa tem como foco o atendimento a mulheres negras e pardas em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação gratuita em diversas áreas como maquiador, manicure, confeiteiro, agricultor, assistente de costura, cuidador de idosos, assistente de logística e confeccionador de bijuterias. Além da capacitação técnica, o projeto oferece suporte com equipe multidisciplinar formada por psicólogas, assistentes sociais e pedagogas, garantindo um acompanhamento integral que favorece a inserção das alunas no mercado de trabalho.



Um dos exemplos de superação é o de Edriana Laranjeiras Amorim, de 40 anos, moradora do bairro Nossa Senhora do Carmo. Mãe de três filhas, ela viu no curso de Confeccionador de Bijuterias uma oportunidade de recomeçar.

“Eu estava desempregada quando conheci o Mulheres Mil. Me inscrevi no curso e me apaixonei pela criação de bijuterias. Hoje estou empreendendo, criei uma página nas redes sociais e estou vendendo minhas peças. Estou muito feliz em poder trabalhar com o que amo”, compartilhou, com brilho nos olhos.



Já a aluna Fabiana Souza, de 44 anos, relatou que, enquanto cuidava de sua mãe idosa, buscava informações que a ajudassem a lidar com as necessidades específicas do envelhecimento, como higiene e alimentação. Após o falecimento da genitora, ela conheceu o curso “Cuidador de Idosos” e decidiu se matricular com o objetivo de auxiliar outras pessoas.

“Perdi minha mãe antes de conhecer tudo o que o curso ensina; mas, depois de concluí-lo, passei a ajudar quem precisa. Inclusive, já consegui ingressar no mercado de trabalho”, afirmou.