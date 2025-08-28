Caxias celebra força de mais de 10 mil voluntários da Defesa CivilDivulgação
Caxias celebra força de mais de 10 mil voluntários da Defesa Civil
Uma das iniciativas de destaque é a implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil
Caxias celebra força de mais de 10 mil voluntários da Defesa Civil
Uma das iniciativas de destaque é a implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil
Prainha, em Duque de Caxias, vai ganhar nova escola bilíngue
Nova unidade vai receber o nome de Escola Municipal Professor Maurício Eugênio Figueiredo
Caxias celebra dia do psicólogo no Hospital Moacyr do Carmo
Cidade é referência em saúde mental, com uma rede estruturada
Violência contra mulher é tema de encontro no Hospital Saracuruna
Ação faz parte da campanha Agosto Lilás
Tarifa Zero e obras são temas abordados na tribuna da Câmara de Caxias
Vereadores apontaram diversas melhorias no município e reiteraram suas indicações à Prefeitura
Caxias realiza capacitação para profissionais da subsecretaria de receita
Cidade iniciou o programa Anistia Fiscal 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.