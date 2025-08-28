Caxias celebra força de mais de 10 mil voluntários da Defesa Civil - Divulgação

28/08/2025

Duque de Caxias - Nessa quinta-feira (28), foi celebrado o Dia Nacional do Voluntariado, uma data dedicada a reconhecer homens e mulheres que oferecem parte do seu tempo, energia e dedicação para ajudar ao próximo. Em Duque de Caxias, a comemoração ganha ainda mais significado: o município conta hoje com 10.811 voluntários cadastrados na Rede Brasileira de Voluntários – Rede Bravo/SVAC, o maior contingente de voluntários do estado do Rio de Janeiro.

Por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, a Prefeitura prepara esses voluntários com capacitações, treinamentos e simulados, formando cidadãos aptos a atuar em todas as fases da gestão de riscos e de desastres: desde a prevenção e redução até a resposta em situações de emergência, como enchentes, deslizamentos e outras ocorrências que exigem ação rápida e eficaz.

Uma das iniciativas de destaque é a implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), que reúnem moradores treinados para apoiar suas comunidades na identificação de riscos, no monitoramento de áreas vulneráveis e no atendimento imediato em momentos críticos. O expressivo número de voluntários e o fortalecimento dos NUPDECs são exemplos claros de como Duque de Caxias vem avançando na gestão participativa de riscos e de desastres.