Prefeitura de Caxias cria canal para agendamento de exames de imagemDivulgação
Prefeitura de Caxias cria canal para agendamento de exames de imagem
População pode enviar mensagem para o WhatsApp de número 0800-000-3627
Prefeitura de Caxias cria canal para agendamento de exames de imagem
População pode enviar mensagem para o WhatsApp de número 0800-000-3627
Últimas vagas para cursos gratuitos do programa Cria RJ em Caxias
Estão sendo oferecidas formações nas seguintes áreas: Audiovisual - Artes Visuais - Cultura Popular e Urbana
Prefeitura de Caxias realiza operação contra ferros-velhos
Ação contou com apoio das forças policiais
Duque de Caxias ganha primeiro ecoponto
Espaço é destinado ao recebimento de materiais recicláveis
Hospital Moacyr do Carmo completa 17 anos em Duque de Caxias
Unidade de saúde está passando por ampla reforma
Caxias Shopping celebra o Dia da Árvore com distribuição de mudas e poesia
Haverá distribuição gratuita de 300 mudas de árvores nativas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.