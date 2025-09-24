Prefeitura de Caxias cria canal para agendamento de exames de imagem - Divulgação

Prefeitura de Caxias cria canal para agendamento de exames de imagemDivulgação

Publicado 24/09/2025 19:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando um novo canal para agendamento de exames de imagem de Ressonância Magnética e de Tomografia pelo WhatsApp de número 0800-000-3627.

A iniciativa visa modernizar o acesso da população aos serviços de imagem, oferecendo mais agilidade, comodidade e transparência. Com a nova ferramenta, moradores do município de Duque de Caxias poderão agendar exames de Ressonância Magnética e de Tomografia de forma prática, sem enfrentar filas ou deslocamentos.

Para fazer o agendamento dos exames pelo WhatsApp 0800-000-3627, é necessário ter, em mãos, documentos de identificação e foto do Pedido Médico que deverá ser enviado pelo aplicativo, contendo as seguintes informações: Nome do paciente, exame solicitado, indicação do exame e carimbo médico.

O WhatsApp é um canal a mais, criado para facilitar o acesso, agilizar o agendamento e organizar melhor o atendimento. Com o novo sistema de agendamento, a prefeitura aplica a tecnologia a serviço da população, garantindo que todos os munícipes tenham acesso à saúde com respeito, cuidado e acolhimento.