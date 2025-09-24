Vila Olímpica de Caxias recebe sétima edição de Festival Paralímpico - Divulgação

Vila Olímpica de Caxias recebe sétima edição de Festival ParalímpicoDivulgação

Publicado 24/09/2025 19:53

Duque de Caxias - A Vila Olímpica de Duque de Caxias (Centro) recebeu mais uma edição do Festival Paralímpico. O evento - organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DC), em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer - é voltado para crianças, adolescentes e jovens, com e sem deficiência, oferecendo experiências inclusiva e lúdica nos esportes paraolímpicos.

Vila Olímpica de Caxias recebe sétima edição de Festival Paralímpico Divulgação



Desde 2022, o Festival Paralímpico de Duque de Caxias tem ampliado seu alcance e conquistado, cada vez mais, participantes. O evento contou com mais de 350 participantes, representando dez escolas municipais, o Lions Clube AMA Xerém e a Fazendinha do Autista, além da presença de familiares, de voluntários e de apoiadores.



“O Festival Paralímpico é mais do que um evento esportivo, é um espaço de oportunidades, de acolhimento e de transformação social. Nosso compromisso é ampliar o acesso ao esporte e garantir visibilidade ao potencial de cada participante, fortalecendo a inclusão como prática diária”, afirmou Adriana Lima, advogada, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-DC e coordenadora técnica do Festival. Desde 2022, o Festival Paralímpico de Duque de Caxias tem ampliado seu alcance e conquistado, cada vez mais, participantes. O evento contou com mais de 350 participantes, representando dez escolas municipais, o Lions Clube AMA Xerém e a Fazendinha do Autista, além da presença de familiares, de voluntários e de apoiadores.“O Festival Paralímpico é mais do que um, é um espaço de oportunidades, de acolhimento e de transformação social. Nosso compromisso é ampliar o acesso ao esporte e garantir visibilidade ao potencial de cada participante, fortalecendo a inclusão como prática diária”, afirmou Adriana Lima, advogada, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-DC e coordenadora técnica do Festival.

Vila Olímpica de Caxias recebe sétima edição de Festival Paralímpico Divulgação



Com a ajuda dos mais de 100 voluntários das áreas de educação física, de odontologia e de nutrição, os participantes experimentaram modalidades como basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado, tênis adaptado e atletismo. Além do esporte, o evento contou com serviços gratuitos de cuidado e de bem-estar, oferecidos pelo Polo de Beleza da Fundec, incluindo corte de cabelo, manicure e design de sobrancelha; massoterapia; aula de artesanato; além de escovação e aplicação de flúor. Com a ajuda dos mais de 100 voluntários das áreas de educação física, de odontologia e de nutrição, os participantes experimentaram modalidades como basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado, tênis adaptado e atletismo. Além do esporte, o evento contou com serviços gratuitos de cuidado e de bem-estar, oferecidos pelo Polo de Beleza da Fundec, incluindo corte de cabelo, manicure e design de sobrancelha; massoterapia; aula de artesanato; além de escovação e aplicação de flúor.