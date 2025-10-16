Duque de Caxias lança projeto de inclusão digital sêniorDivulgação
Serviço:
Lançamento do Projeto Inclusão Digital Sênior
17 de outubro de 2025 (sexta-feira), às9h
Museu Ciência e Vida – Duque de Caxias
Aulas serão realizadas no Centro de Convivência do Idoso
