Duque de Caxias lança projeto de inclusão digital sênior - Divulgação

Duque de Caxias lança projeto de inclusão digital sêniorDivulgação

Publicado 16/10/2025 10:47

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias lança nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, às 9h, no Museu Ciência e Vida, o Projeto Inclusão Digital Sênior. A iniciativa é voltada para pessoas com 60 anos ou mais.

O projeto tem como objetivo promover a autonomia e a inclusão digital da população idosa, oferecendo aulas práticas e acessíveis sobre o uso de celulares, redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok) e segurança digital, com orientações sobre proteção de senhas e prevenção de golpes virtuais.

Com turmas reduzidas e uma linguagem simples e acolhedora, as oficinas buscam facilitar o aprendizado e garantir que cada participante possa acompanhar o conteúdo no seu próprio ritmo. A proposta é estimular a convivência social, ampliar o acesso à informação e melhorar a qualidade de vida dos idosos, permitindo que se conectem de forma mais segura e confiante com familiares, amigos e serviços públicos.

As aulas serão realizadas no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado no Complexo de Assistência Social, no bairro Centenário. O Projeto Inclusão Digital Sênior reforça o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com políticas públicas voltadas à valorização da pessoa idosa e à redução das barreiras digitais, promovendo cidadania e inclusão social.



Serviço:

Lançamento do Projeto Inclusão Digital Sênior

17 de outubro de 2025 (sexta-feira), às9h

Museu Ciência e Vida – Duque de Caxias