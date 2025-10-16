Duque de Caxias lança projeto de inclusão digital sêniorDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias lança nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, às 9h, no Museu Ciência e Vida, o Projeto Inclusão Digital Sênior. A iniciativa é voltada para pessoas com 60 anos ou mais.
O projeto tem como objetivo promover a autonomia e a inclusão digital da população idosa, oferecendo aulas práticas e acessíveis sobre o uso de celulares, redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok) e segurança digital, com orientações sobre proteção de senhas e prevenção de golpes virtuais.
Com turmas reduzidas e uma linguagem simples e acolhedora, as oficinas buscam facilitar o aprendizado e garantir que cada participante possa acompanhar o conteúdo no seu próprio ritmo. A proposta é estimular a convivência social, ampliar o acesso à informação e melhorar a qualidade de vida dos idosos, permitindo que se conectem de forma mais segura e confiante com familiares, amigos e serviços públicos.
As aulas serão realizadas no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado no Complexo de Assistência Social, no bairro Centenário. O Projeto Inclusão Digital Sênior reforça o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com políticas públicas voltadas à valorização da pessoa idosa e à redução das barreiras digitais, promovendo cidadania e inclusão social.

Serviço:
Lançamento do Projeto Inclusão Digital Sênior
17 de outubro de 2025 (sexta-feira), às9h
Museu Ciência e Vida – Duque de Caxias