Em seguida, foi aberto o momento para as manifestações dos vereadores na tribuna. Marquinho Dentista (Republicanos), comentou sua indicação para que seja instalado um Módulo Integrado de Segurança no bairro Periquitos, Primeiro Distrito. Ele citou a iniciativa do Executivo, no bairro Pilar, ressaltando que ela representa cuidado, presença e proteção e que, por isso, deve se expandir para outras áreas.
Novembro Azul
A criação do Programa Municipal de Saúde do Homem “Cuidar também é ser forte” foi a demanda apresentada pelo vereador Michel Reis (SD), onde ele aponta a necessidade da realização de mutirões de exames, campanhas de conscientização e uma agenda de atendimentos noturnos ou aos sábados para dar acesso àqueles que não têm disponibilidade no horário comercial.
Além das ações já citadas, a proposta inclui aferições de pressão e de glicemia, consultas urológicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e nas praças durante o mês de novembro.
Infraestrutura
Em seu discurso na tribuna, o vereador Sandro Lelis (MDB) enumerou as obras que estão sendo realizadas em todos os distritos, tendo o empenho também dos deputados Gutemberg Reis e Rosenverg Reis.
Sandro Lelis continuou apontando para a Maternidade de Santa Cruz da Serra, a construção de uma escola bilíngue e uma creche na rua dos Coqueiros, no mesmo bairro.
Retorno à Secretaria de Obras
O vereador Sandro Lelis também comunicou o seu retorno à Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos.
Oktoberfest Caxias
O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) comentou sobre a realização da Oktoberfest Caxias que vai acontecer nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, na Arena da Baixada. O evento é gratuito e visa unir cultura, música, gastronomia e diversão em uma grande celebração de integração entre o Brasil e a Alemanha.
“Quero deixar aqui registrado que este evento vai acontecer com a organização da prefeitura, mas sem nenhum investimento de dinheiro público. Ele será bancado totalmente pela iniciativa privada”, disse ele, destacando a responsabilidade do Executivo com a população.
