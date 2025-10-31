Vereadores se manifestam sobre segurança, saúde e infraestrutura em Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 31/10/2025 18:57

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias reuniram-se, no dia 30/10, em mais uma sessão plenária. A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura do Expediente do Dia contendo projetos de lei e de decretos legislativos, indicações e requerimentos.



Em seguida, foi aberto o momento para as manifestações dos vereadores na tribuna. Marquinho Dentista (Republicanos), comentou sua indicação para que seja instalado um Módulo Integrado de Segurança no bairro Periquitos, Primeiro Distrito. Ele citou a iniciativa do Executivo, no bairro Pilar, ressaltando que ela representa cuidado, presença e proteção e que, por isso, deve se expandir para outras áreas.

O vereador também enumerou as ações do governo municipal em relação à segurança, como a Patrulha da Madrugada, Caxias Livre, Patrulhamento Ostensivo Geral (POG), entre outros, em parceria com o 15º Batalhão da Polícia Militar.



Novembro Azul



A criação do Programa Municipal de Saúde do Homem “Cuidar também é ser forte” foi a demanda apresentada pelo vereador Michel Reis (SD), onde ele aponta a necessidade da realização de mutirões de exames, campanhas de conscientização e uma agenda de atendimentos noturnos ou aos sábados para dar acesso àqueles que não têm disponibilidade no horário comercial.



Além das ações já citadas, a proposta inclui aferições de pressão e de glicemia, consultas urológicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e nas praças durante o mês de novembro.

Presidente da Comissão de Saúde, a vereadora Juliana do Táxi (PL) colocou-se à disposição para ajudar na concretização do programa em Duque de Caxias.

“Como presidente da Comissão de Saúde, convido o senhor para promovermos ações de saúde do homem aqui na Câmara, como antes já feito, para aquele que está passando na rua poder fazer o seu PSA e receber informações”.



Infraestrutura



Em seu discurso na tribuna, o vereador Sandro Lelis (MDB) ­enumerou as obras que estão sendo realizadas em todos os distritos, tendo o empenho também dos deputados Gutemberg Reis e Rosenverg Reis.

“Lá no Terceiro Distrito, entre Santa Lúcia e Imbariê, está sendo construído um novo hospital que vai atender toda a região. Temos ali o Hospital Infantil Padre Guilherme, em Parada Angélica, várias unidades de saúde, PSF’s, USF’s e escolas bilíngues”.



Sandro Lelis continuou apontando para a Maternidade de Santa Cruz da Serra, a construção de uma escola bilíngue e uma creche na rua dos Coqueiros, no mesmo bairro.



Retorno à Secretaria de Obras



O vereador Sandro Lelis também comunicou o seu retorno à Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos.

“A partir de segunda-feira já estaremos atendendo as demandas da população na secretaria. Quero agradecer o presidente Claudio Thomaz e os vereadores que me acolheram nestes três meses no Legislativo”.



Oktoberfest Caxias



O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) comentou sobre a realização da Oktoberfest Caxias que vai acontecer nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, na Arena da Baixada. O evento é gratuito e visa unir cultura, música, gastronomia e diversão em uma grande celebração de integração entre o Brasil e a Alemanha.



“Quero deixar aqui registrado que este evento vai acontecer com a organização da prefeitura, mas sem nenhum investimento de dinheiro público. Ele será bancado totalmente pela iniciativa privada”, disse ele, destacando a responsabilidade do Executivo com a população.