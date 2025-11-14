Centro de Caxias ganha novo banheiro público e torres de monitoramento - Divulgação

Publicado 14/11/2025 17:17 | Atualizado 14/11/2025 17:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, segue avançando com o projeto de urbanização do Centro da cidade. As obras dos banheiros públicos localizados na Avenida Plínio Casado foram concluídas, entregando à população três banheiros femininos e três masculinos, equipados, acessíveis e modernos.

Os espaços receberam instalações elétricas e hidráulicas, piso cerâmico, bancadas, torneiras, vasos sanitários, mictórios, divisórias, barras de apoio e portas. O projeto também contempla outras melhorias importantes com sete novos abrigos de ônibus, formando o mega ponto de ônibus Caxias-Barra, com iluminação em LED e bancos para maior comodidade dos passageiros.

As calçadas da avenida foram revitalizadas com atenção à acessibilidade, paisagismo e medidas de traffic calm, que contribuem para um trânsito mais seguro. Além disso, foi instalada uma nova torre de reconhecimento facial, iniciativa em parceria com o Governo do Estado, capaz de identificar pessoas e ler placas de veículos, reforçando a segurança pública no Centro da cidade.

O prefeito Netinho Reis destacou a importância das obras:

“Essas melhorias representam um grande avanço para o Centro de Duque de Caxias. Estamos transformando os espaços públicos e oferecendo mais conforto, segurança e qualidade de vida para a população. Iremos cuidar e manter esses espaços limpos, sem mau cheiro e com conforto que o povo precisa.”