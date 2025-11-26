Caxias realiza VIII Conferência Municipal de Defesa dos Direitos do Negro

Caxias realiza VIII Conferência Municipal de Defesa dos Direitos do NegroDivulgação
Na ocasião, foram eleitos, por aclamação, oito membros representantes da Sociedade Civil divididos da seguinte forma: seis cadeiras para instituições do movimento negro e duas para outras etnias, indígenas, entidades religiosas ou sindicais.
Os novos conselheiros irão atuar, pelos próximos dois anos (2026 a 2027), junto ao governo, na elaboração de políticas públicas que envolvam a defesa dos direitos da população negra e da promoção da igualdade étnica de Duque de Caxias.
Em celebração à Semana de Tradições e Artes Negras e Contemporâneas, o secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, entregou Moção de Honras a personalidades importantes do município pelos reconhecimentos histórico, cultural e artístico do povo negro.
Saiba quais foram as instituições eleitas para representar o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias:
Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Estado do RJ;
Grupo Cultural Afoxé Filhos de Angola;
Movimento Negro Unificado (MNU);
Andrea da Marchinha;
Ilê Axé Omi Dagan D’Oxum;
Templo Catobandista das Rainhas;
Associação Civil Resgatando Vidas Sonho Meu;
Tenda Espírita Luz de Maria.
