Saúde mental é destaque na Câmara de Duque de Caxias
Ele ressaltou os assassinatos das servidoras Allane de Souza Pedrotti Mattos e Layse Costa Pinheiro no CEFET, no Rio, por um colega de trabalho que, após cometer os crimes, tirou a própria vida, e a morte do jovem Gerson de Melo Machado, diagnosticado desde a infância com esquizofrenia, por uma leoa, num zoológico de João Pessoa/PB.
O primeiro caso, foi um ato brutal e incompreensível à primeira vista, segundo o vereador.
Com relação a Gerson de Melo Machado, ele ressaltou que o fato revela algo ainda mais grave:
Dr. Maurício reiterou o abandono da saúde mental com o fechamento de hospitais psiquiátricos sem a construção de alternativas reais para casos graves, o ambiente de trabalho que não reconhece o sofrimento emocional como risco ocupacional, entre outras situações que têm causado tragédias anunciadas.
Diante disso, com o presidente Claudio Thomaz (PRD), apresentou o projeto de lei que dispõe da obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços e terceirizadas contratas pelos órgãos e entidades da administração públicas do município se adequarem às Normas Regulamentares nº 1 (NR1) e nº 17 (NR17) que tratam do gerenciamento de risco e da ergonomia, que é a adaptação das condições de trabalho às características físicas e psicofisiológicas dos trabalhadores. O PL foi aprovado em dois turnos. “Será a primeira Casa Legislativa a cuidar da saúde mental no nosso país”, enalteceu Dr. Maurício.
Obras e segurança
Em relação à segurança, o vereador Moisés Neguinho ressaltou o empenho do governo municipal e do 15º Batalhão da Polícia Militar no combate à criminalidade no município.
Também se manifestou na tribuna o vereador Anderson Lopes (MDB) que agradeceu o deputado federal Marcelo Crivella pela destinação de emenda parlamentar no valor de R$5 milhões para a saúde.
