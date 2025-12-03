Saúde mental é destaque na Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 03/12/2025 19:16

Duque de Caxias - Os recentes acontecimentos no país envolvendo crimes e a falta de apoio à saúde mental da população voltaram a ser destaques na sessão plenária de 02/12 da Câmara de Duque de Caxias. Preocupado com os números que crescem a cada dia, o vereador Dr. Maurício (PRD) solicitou fiscalização e conscientização da Casa Legislativa quanto à crise da saúde mental.



Ele ressaltou os assassinatos das servidoras Allane de Souza Pedrotti Mattos e Layse Costa Pinheiro no CEFET, no Rio, por um colega de trabalho que, após cometer os crimes, tirou a própria vida, e a morte do jovem Gerson de Melo Machado, diagnosticado desde a infância com esquizofrenia, por uma leoa, num zoológico de João Pessoa/PB.



O primeiro caso, foi um ato brutal e incompreensível à primeira vista, segundo o vereador.

“Mas, quando olhamos com mais profundidade, vimos que não foi apenas um surto repentino. Foi o resultado de uma cadeia de omissões, de sinais ignorados, de afastamentos mal conduzidos, retornos sem acompanhamentos, conflitos não mediados, entre outros”, enumerou Dr. Maurício.



Com relação a Gerson de Melo Machado, ele ressaltou que o fato revela algo ainda mais grave:

“o esvaziamento das estruturas públicas de cuidados dos transtornos mentais severos. A tragédia foi um desfecho natural da invisibilidade institucional”.



Dr. Maurício reiterou o abandono da saúde mental com o fechamento de hospitais psiquiátricos sem a construção de alternativas reais para casos graves, o ambiente de trabalho que não reconhece o sofrimento emocional como risco ocupacional, entre outras situações que têm causado tragédias anunciadas.



Diante disso, com o presidente Claudio Thomaz (PRD), apresentou o projeto de lei que dispõe da obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços e terceirizadas contratas pelos órgãos e entidades da administração públicas do município se adequarem às Normas Regulamentares nº 1 (NR1) e nº 17 (NR17) que tratam do gerenciamento de risco e da ergonomia, que é a adaptação das condições de trabalho às características físicas e psicofisiológicas dos trabalhadores. O PL foi aprovado em dois turnos. “Será a primeira Casa Legislativa a cuidar da saúde mental no nosso país”, enalteceu Dr. Maurício.



Obras e segurança



Em relação à segurança, o vereador Moisés Neguinho ressaltou o empenho do governo municipal e do 15º Batalhão da Polícia Militar no combate à criminalidade no município.

“Estive no batalhão, conversei com o prefeito Netinho Reis, e vamos estender o patrulhamento através do Proeis para toda a região dos bairros Dr. Laureano, Vila São Luiz, Chacrinha e outras”.



Também se manifestou na tribuna o vereador Anderson Lopes (MDB) que agradeceu o deputado federal Marcelo Crivella pela destinação de emenda parlamentar no valor de R$5 milhões para a saúde.

“O objetivo é dar mais qualidade de vida a nossa população. A saúde na nossa cidade é uma referência, pois atendemos toda a Baixada e o Rio de Janeiro”.