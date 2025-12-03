Idosos concluem projeto de inclusão digital em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/12/2025 19:21

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias realizou, nesta quarta-feira (03), no auditório da OAB, a cerimônia de entrega de certificados a cerca de 40 idosos concluintes do Projeto Inclusão Digital Sênior. Os participantes foram distribuídos em duas turmas e finalizaram, ao longo dos meses de outubro e novembro, o ciclo de aulas voltado ao fortalecimento da autonomia digital da população idosa.



O projeto tem como objetivo promover a inclusão tecnológica de pessoas acima de 60 anos, oferecendo capacitação prática sobre o uso de smartphones, computadores, ferramentas digitais, redes sociais, aplicativos de comunicação e serviços online considerados essenciais para o cotidiano. A iniciativa também abrange orientações de segurança digital, prevenindo situações de fraude e golpes virtuais.

De acordo com a coordenação do projeto, os concluintes demonstraram engajamento e evolução contínua durante o período das atividades, refletindo a efetividade da metodologia aplicada e a importância da oferta de conteúdos direcionados ao público sênior. Para a participante Vera Lúcia, a ação proporcionou ampliação de conhecimentos e mais segurança no ambiente digital.

“Pude ter um maior esclarecimento sobre o que são redes sociais e como me proteger para não cair em golpes”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Assistência Social reforça que seguirá investindo em programas de qualificação e inclusão digital, visando ampliar o acesso à tecnologia e garantir mais independência e qualidade de vida aos idosos do município. Em 2026 serão formadas novas turmas.