Caxias inaugura primeiro núcleo de esporte inclusivo - Divulgação

Publicado 10/12/2025 21:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou o primeiro núcleo inclusivo do programa Caxias Mais Esporte, localizado na Vila Maria Helena. O Núcleo Caxias Mais Esporte Vila Maria Helena Kristal, na Rua Projetada 3590, chega para ampliar o acesso ao esporte à população.



O espaço oferecerá diversas atividades gratuitas, como funcional, jiu-jitsu, hidroginástica, pilates, natação infantil e ritmos. A unidade funcionará das 7h às 20h, atendendo mais de mil alunos de todas as idades e, para se inscrever, basta comparecer ao local.



Durante a inauguração, o prefeito Netinho Reis, ao lado do secretário de Esportes e Lazer, Leandro Guimarães, destacou a importância do novo equipamento.

“Cuidamos das pessoas quando garantimos oportunidades que transformam vidas. Este núcleo inclusivo representa um espaço para acolher, estimular a prática esportiva e promover saúde para todos”, afirmou o prefeito.