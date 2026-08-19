Djamila Ribeiro está confirmada na Festa Literária de Caxias

Djamila Ribeiro está confirmada na Festa Literária de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa
Djamila foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, pela BBC, em 2019. Imortal, pela Academia Paulista de Letras, professora e palestrante muito requisitada em debates sobre direitos humanos, democracia e justiça social no Brasil e no exterior, ela estará presente na FLIDUC 2026, a Festa Literária de Duque de Caxias, que apresentará uma programação especial e gratuita para facilitar e democratizar o acesso a todo o público leitor.
Durante a FLIDUC, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será ocupado pela literatura em diversos formatos, utilizando os principais equipamentos culturais da cidade: a Praça do Pacificador, o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. O espaço receberá escritores, autores independentes, editoras, artistas, ilustradores, contadores de histórias, educadores, pesquisadores, estudantes, gestores públicos e milhares de visitantes.
Muito mais do que uma programação de palestras e de lançamentos de livros, a FLIDUC reunirá mesas de debate, conferências, rodas de conversa, oficinas, atividades infantis, apresentações artísticas, sessões de autógrafos, exposições, saraus, performances, feira de livros e experiências voltadas à formação de novos leitores. A Festa Literária é uma realização da ML Produções e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e nasce com o propósito de integrar a cidade ao circuito dos grandes festivais literários brasileiros.
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