Djamila Ribeiro está confirmada na Festa Literária de Caxias - Divulgação/Assessoria de imprensa

Djamila Ribeiro está confirmada na Festa Literária de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 19/08/2026 19:29

escritora Djamila Ribeiro e o carnavalesco, comentarista e pesquisador da cultura brasileira Milton Cunha estão confirmados no evento, que acontece entre os dias 23 e 26 de setembro, com programação gratuita. Durante quatro dias, grandes nomes da literatura nacional e muitos autores locais terão a oportunidade de apresentar seu trabalho para um público ansioso e apaixonado pelos livros. Duque de Caxias - A 1ª Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026) ganha dois novos nomes de destaque em sua programação . A filósofa ee o carnavalesco, comentarista e pesquisador da cultura brasileiraestão confirmados no evento, que acontece entre os dias 23 e 26 de setembro, com programação gratuita. Durante quatro dias, grandes nomes da literatura nacional e muitos autores locais terão a oportunidade de apresentar seu trabalho para um público ansioso e apaixonado pelos livros.

Os novos convidados se juntam a nomes já anunciados, como Conceição Evaristo, uma das principais referências da literatura brasileira contemporânea; Bia Bedran, escritora, cantora e contadora de histórias; e o ator Silvio Guidane.

Filósofa, escritora e ativista brasileira de destaque internacional, Djamila consolidou-se com uma das principais vozes do feminismo negro, unindo o rigor acadêmico à linguagem acessível em livros de grande circulação. Pela sua escrita simples e clara, tornou o feminismo negro e o debate sobre o racismo estrutural fáceis de entender. Entre suas principais obras e projetos, destacam-se ‘Lugar de Fala’, ‘Pequeno Manual Antirracista’, ‘Quem Tem Medo do Feminismo Negro?’, e a ‘Coleção Feminismos Plurais’.



Djamila foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, pela BBC, em 2019. Imortal, pela Academia Paulista de Letras, professora e palestrante muito requisitada em debates sobre direitos humanos, democracia e justiça social no Brasil e no exterior, ela estará presente na FLIDUC 2026, a Festa Literária de Duque de Caxias, que apresentará uma programação especial e gratuita para facilitar e democratizar o acesso a todo o público leitor.



Durante a FLIDUC, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será ocupado pela literatura em diversos formatos, utilizando os principais equipamentos culturais da cidade: a Praça do Pacificador, o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. O espaço receberá escritores, autores independentes, editoras, artistas, ilustradores, contadores de histórias, educadores, pesquisadores, estudantes, gestores públicos e milhares de visitantes.

Milton Cunha está confirmado na Festa Literária de Caxias Divulgação/Assessoria de imprensa



Muito mais do que uma programação de palestras e de lançamentos de livros, a FLIDUC reunirá mesas de debate, conferências, rodas de conversa, oficinas, atividades infantis, apresentações artísticas, sessões de autógrafos, exposições, saraus, performances, feira de livros e experiências voltadas à formação de novos leitores. A Festa Literária é uma realização da ML Produções e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e nasce com o propósito de integrar a cidade ao circuito dos grandes festivais literários brasileiros. Muito mais do que uma programação de palestras e de lançamentos de livros, a FLIDUC reunirá mesas de debate, conferências, rodas de conversa, oficinas, atividades infantis, apresentações artísticas, sessões de autógrafos, exposições, saraus, performances, feira de livros e experiências voltadas à formação de novos leitores. A Festa Literária é uma realização da ML Produções e da, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e nasce com o propósito de integrar a cidade ao circuito dos grandes festivais literários brasileiros.