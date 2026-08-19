Duque de Caxias dá início à campanha de multivacinaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
UPH Saracuruna
UPH Pilar
UPH Xerém
UPH Campos Elíseos
UPH Equitativa
CMSDC - Centro Municipal de Saúde Duque de Caxias: Rua General Gurjão, s/nº - Centro
CRAESM - Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher: Rua 25 de Agosto, Xerém.
HOSPITAL MUNICIPAL DUQUE: Rua Dr. Manoel Lucas, s/n. – Parque Senhor do Bonfim.
Clínica da Família José Bezerra da Silva (Vila Ideal): Rua Osvaldo Aranha, s/n° - Vila Ideal - 1° distrito
Clínica da Família Maria Helena Monteiro (Centenário Novo): Rua Horácio Gomes, s/n° - Vila Centenário - 1° distrito
Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz (Jardim Leal): Avenida Pedro Lessa Quadra 24 Lote 16 - Olavo Bilac - 1° distrito.
Clínica da Família Doutor José de Freitas: Rua Joaquim Tenório, S/N - Vila Operária - 1° distrito.
Clínica da Família Gramacho: Rua Entre Rios s/n – Vila Leopoldina - 1º distrito
Clínica da Família Vila São Luis: Avenida Expedicionário José Amaro, n° 755 - Vila São Luis- 1° distrito
Clínica da Família Dr. Laureano (Antiga Alayde Cunha): Rua Suruí, S/Nº, Dr. Laureano - 1° distrito
Clínica da Família Mangueirinha (Gilberto Fernandes Araujo): Rua da Mina s/ n Mangueirinha – Centenário - 1º distrito
Clínica da Família Senhor do Bonfim (Duque): Rua Dr. Manoel Lucas, S/Nº - 1º distrito
Clínica da Família Parque Esperança: Rua Maria de Andrade, 01 - Jardim Vila Nova - 2º distrito
Clínica da Família Vila Maria Helena: Rua Salvador Correia, S/N° – Vila Maria Helena - 2º distrito
Clínica da Família Pantanal: Rua Eça de Queiroz, n° 176, Pantanal - 2° distrito
Clínica da Família Abdul Nasser Haikal: Avenida Marques de Baependi s/n, Jardim Primavera - 2º distrito
Clínica da Família Vereador Adilson Ribeiro Braga (Bom Retiro): Rua São Luis, N°300 – Pilar - 2º distrito
Clínica da Família Parque Fluminense (Antonio Granja): Rua General Moreira Sampaio, s/nº, Parque Fluminense - 2º distrito
Clínica da Família Nair Borges Fernandes (Figueira): Rua Solimões, s/nº (esquina com Rodovia Washington Luíz) - 2° distrito
Clínica da Família Pantanal/Sossego: Rua Máximo Gorki, n 552 -Pantanal - 2º distrito
Clínica da Família Barro Branco: Av. Pedro Alvares Cabral, lt 15 - Qd 01 – Jardim Barro Branco - 3º distrito
Clínica da Família Taquara: Estrada Cachoeira das Dores, s/n° - Taquara - 3º distrito
Clínica da Família Imbariê (Santa Lucia / Imbariê): Av. Coronel Sisson – Imbariê – 3º distrito
Clínica da Família Parque Paulista: Rua Ontario, nº 210 - Parque Paulista - 3º distrito
Clínica da Família Parque Leal (Antiga Santa Rosa): Rodovia Washington Luiz, km 97 - 4º Distrito
Clínica da Família Xerém: Rua Carlos Mateus, s/nº- Xerém - 4° distrito
Clínica da Família Capivari: Rua Irie, s/n - Parque Capivari - 4° distrito
UBS Edna Siqueira Salles: Rua Paracatu, s/nº - Jardim Gramacho – 1º distrito
UBS Covanca - USF Sérgio de Freitas Américo: Rua Covanca, n° 340 - Parque Lafaiete - 1° distrito
UBS Nilza Maria Cardoso Rodrigues: Avenida General Sólon Ribeiro, N° 35 - Loja A, Engenho do Porto - 1° distrito
UBS Cangulo: Rua Padre Bartolomeu Fagundes, s/n - Cangulo - 2° distrito
UBS Barão do Amapá: Rua Andréia, s/nº - Barão do Amapá - 4° distrito
UBS Enir Angela Biciati Moreira (UBS Santo Antônio): Rua Antônio Guedes, S/N – Santo Antônio – 4º distrito
USF Manoel Barcelos (USF Parque Felicidade): Rua Albino Imparato, n° 675 – Parque Felicidade - 1º distrito
USF Dois Irmãos: Rua da Assembleia, s/n° - Parque Beira Mar - 1º distrito
USF Otacílio da Silva (USF Olavo Bilac): Rua Aquidaban, s/n° - Olavo Bilac - 1º distrito
USF Sebastião de Souza Alves (USF Beira Mar ou CASF Beira Mar): Rua Francisco Alves, s/n° - Parque Beira Mar - 1º distrito
USF Trevo das Missões: Rua quatro s/ n – Trevo das Missões - 1º distrito
USF Cidade dos Meninos: Av. Darcy Vargas, S/N, (Antiga Estrada Da Camboaba, Km17) - Cidade Dos Meninos - 2º distrito
USF Nelson Chaves de Araújo: Rua Nossa Srª Aparecida, s/n°- Santa Isabel - 2º distrito.
UBS José Carlos Gianes (USF Vila Canaã): Rua Bonsucesso, S/N – Vila Canaã - 3° distrito
USF Cristovão Colombo: Rua Zumbi dos Palmares, s/n° - Cristovão Colombo - 3º distrito
USF Enfermeira Alaíde Ramos Amasonas (Equipes II e III de Jardim Anhangá): Rua Violeta, S/N° - Jardim Anhangá - 3° distrito.
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