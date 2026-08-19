Vereadores de Caxias aprovam projetos de lei e encaminham demandasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Vereadores de Caxias aprovam projetos de lei e encaminham demandas
Implantação de Módulo Integrado de Segurança, torres de monitoramento e do programa Jogue Limpo estiveram em pauta
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