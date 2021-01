Preço da gasolina aumenta 17% desde maio Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:41

A Petrobras vai aumentar o preço médio da gasolina nas refinarias nesta terça-feira. A estatal divulgou nesta segunda-feira, dia 18, reajuste de R$ 0,15, passando para R$ 1,98 por litro o preço de venda. Já o valor do diesel não foi alterado.

O reajuste sobre a gasolina anunciado nesta segunda-feira é a primeira alta neste ano. Em termos percentuais, o combustível teve um aumento de 7,6% desde o último reajuste no final do ano passado. Naquela data, dia 29 de dezembro, a Petrobras tinha estabelecido uma alta de R$ 1,84, quando o combustível havia sofrido aumento de 5%.

A estatal ressaltou que os reajustes praticados têm como referência os preços de paridade de importação e, desta maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo.

Em nota, eles informam que, em 2020, o preço médio da gasolina comercializada pela Petrobras atingiu mínimo de R$ 0,91 por litro.

O repasse do reajuste nas refinarias é diferente do preço da gasolina vendida na bomba do posto revendedor. Isso porque até chegar aos consumidores finais são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis.

Na primeira semana do ano, o valor médio da gasolina para o consumidor esteve em R$ 4,62, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A análise levou em conta as 13 principais capitais do país, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, entre outras.

Já na última semana de 2020, o valor médio do combustível era de R$ 4,58. Desta forma, de dezembro para janeiro, o consumidor final viu a alta refletir no bolso.

Embora tenha sido registrado esse aumento, a Petrobras disse que a participação dos preços de realização da Petrobras na composição de preços ao consumidor de gasolina caiu de 31% para 29%. Além disso, segundo dados do Global Petrol Prices divulgados no dia 11, o preço médio ao consumidor de gasolina no Brasil era o 52º mais barato dentre 165 pesquisados, estando 21,6% abaixo da média de US$ 1,05 por litro.





