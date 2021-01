Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 29/01/2021 06:30

O secretário municipal de Fazenda do Rio, Pedro Paulo, espera mais alguns dias para saber, de fato, o resultado fechado da arrecadação do IPTU. Na quarta-feira, ele divulgou aumento de 240% na receita com a antecipação do pagamento do imposto. À coluna, ele disse que, por enquanto, o número indica (aumento de) adiantamento.

"Precisamos saber se depois do dia 7 (de fevereiro) as antecipações foram maiores que no ano passado", respondeu o secretário ao ser questionado se essa escolha dos cariocas de antecipar o depósito do IPTU ajudará na definição do calendário do 13º salário. "Hoje ainda não há caixa sequer para o pagamento da folha de fevereiro", acrescentou.

Pedro Paulo afirmou na semana passada que o cronograma com as datas de depósito do abono deve sair entre o fim deste mês e o início de fevereiro. São 100.855 servidores ativos, aposentados e pensionistas à espera do pagamento, que não foi feito pela gestão anterior.

Com isso, a atual administração terá que cobrir 15 folhas salariais, ao invés das 13 previstas no orçamento. Para honrar essas obrigações e tentar fechar o ano com o caixa equilibrado, a corrida é pelo aumento da arrecadação, negociação de dívidas do Rio com a União e controle de despesas.