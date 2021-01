Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 28/01/2021 05:40 | Atualizado 28/01/2021 06:31

O Município do Rio já registra aumento de 240% com a receita de IPTU neste início de ano em relação a 2020. O número foi divulgado ontem pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo. Na prática, o resultado sinaliza que a previsão dada pelo titular da pasta, na semana passada, deve se confirmar: o calendário de pagamento do 13º salário de 100.855 servidores ativos, aposentados e pensionistas que não receberam o crédito pode sair nos próximos dias.

O secretário declarou que o cronograma seria divulgado entre o fim de janeiro e início de fevereiro. Ontem, ele disse em suas redes sociais que "os cariocas estão pagando o IPTU de forma antecipada".

"A arrecadação já está 240% maior em relação ao ano passado. Dinheiro para a cidade e para os cidadãos", declarou Pedro Paulo, lembrando que, até o dia 5, o desconto é de 7% em cota única.

Para quitar a folha do 13º, deixada como dívida pela gestão anterior, a prefeitura precisa de R$ 935 milhões.

RETORNO A BRASÍLIA PARA VOTAR EM BALEIA ROSSI

Pedro Paulo foi exonerado ainda ontem do cargo de secretário municipal de Fazenda e Planejamento, a pedido, para reassumir sua função de deputado e votar em Baleia Rossi (MDB-SP) para a presidência da Câmara na segunda-feira.

Baleia é o candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele disputa voto a voto com Arthur Lira (PP-AL), nome do presidente da República, Jair Bolsonaro.

"A pedido do meu partido retorno ao meu mandato de deputado federal nos últimos dias de uma votação decisiva para o Brasil, a eleição da presidência da Câmara. Mas meu trabalho de ajustes nas contas do Rio não vai parar nem um minuto. Semana que vem eu volto oficialmente para a missão", disse Pedro Paulo no Twitter.